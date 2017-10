Aleargă 22,5 km pe zi, deşi e însărcinată în cinci luni

Aleargă 22,5 km pe zi, deși e însărcinată în cinci luni

Maratonista Paula Radcliffe, în vârstă de 36 de ani, a declarat că aleargă zilnic 22,5 kilometri, deși este însărcinată în cinci luni, urmând să nască în septembrie. Atleta mai are un copil, Isla, în vârstă de trei ani. La nașterea fetiței, travaliul a durat 26 de ore. „Lumea spune că a doua oară ar putea fi mai ușor, dar eu am pelvisul la fel de îngust ca prima oară, astfel că am emoții. Până la acest nivel al sarcinii, am putut să îmi mențin nivelul de pregătire. Am alergat aproximativ 11,26 kilometri în 45 de minute, pe bandă, de două ori pe zi. M-am îngrășat șase kilograme și mă simt minunat, dar folosesc constant un monitor cardiac pentru a nu avea probleme”, a spus Paula Radcliffe. Sportiva a precizat că aleargă cu mai multă ușurință acum, decât o făcea atunci când era însărcinată cu Isla. „Știu însă că adevăratul test va fi nașterea”, a adăugat ea. Paula Radcliffe locuiește în Monaco, unde va da naștere celui de-al doilea copil al său.