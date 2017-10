Probleme de lot în naționala de rugby a României pentru meciul cu Portugalia

Alarmă de gradul 0, infirmeria e plină!

Echipa națională de rugby a României a câștigat meciul cu Georgia, însă prețul plătit de „stejari” pentru acest succes este destul de mare. Dascălu s-a accidentat și va rata duelul decisiv cu Portugalia, iar Dimofte, Tonița și Ursache sunt incerți. Bucuria victoriei de sâmbătă, 22-10, acasă, cu Georgia, în Cupa Europeană a Națiunilor, a fost umbrită de accidentarea lui Cătălin Dascălu. Rugbistul român a suferit o comoție și nu va mai putea juca în partida cu Portugalia, decisivă pentru ocuparea locului trei în clasamentul CEN, care permite accesul în recalificările Cupei Mondiale din Noua Zeelandă 2011. În plus, Dimofte, Tonița și Ursache au ieșit și ei destul de „șifonați” din duelul cu gruzinii, dând de lucru medicilor lotului. Incerți mai sunt Bogdan Bălan (a jucat pentru echipa sa de club, Montauban, în campionatul Franței, și s-a accidentat) și Alexandru Manta, care s-a ales cu o fractură de metatarsiene. În mod precis, va lipsi Valentin Calafeteanu, mijlocașul la grămadă rupându-și mâna la remiza cu Rusia, de la Soci. Așadar, o mulțime de probleme pentru selecționerul Serge Lairle, iar meciul cu Portugalia bate la ușă. „Stejarii” au intrat în cantonament încă de duminică seară, azi se antrenează în București, iar mâine, vor pleca spre Lisabona. Partida Portugalia - România este programată sâmbătă, 20 martie, de la ora 17.00, în direct la TVR 2. Arbitrează galezul James Jones, un „cavaler” care a debutat la nivel internațional în 2007, cu meciul Cehia - România. În ceea ce privește situația din clasamentul CEN, primele două poziții vor reveni Georgiei și Rusiei, care merg braț la braț la Cupa Mondială. Locul trei este râvnit de Portugalia, actuala lui deținătoare, și România (4), care are trei puncte mai puțin decât lusitanii, dar mai are de jucat restanța și cu Spania. Astfel, o victorie la Lisabona le asigură „stejarilor” accesul în recalificări, ultima șansă de a prinde avionul de Noua Zeelandă. v v v Elevii care doresc să fie componenți ai clasei cu program special de rugby de la Grupul Școlar „I. Gh. Duca” sunt așteptați, zilnic, între orele 10.00 și 14.00, la selecțiile de la CS CFR și de la Grupul Școlar „I. Gh. Duca”. Înscrieri la trialuri se pot face și la telefoanele 0730/664.396 sau 0747/220.150.