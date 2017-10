Astăzi, la Constanța, de la ora 18,30, FC Farul - Unirea Urziceni

Alarmă, au iar un meci infernal!

Aflată foarte aproape de Liga a II-a, Farul se agață cu disperare de restul meciurilor pe care le mai are de jucat în campionat. Constănțenii speră să scoată astfel ceva și din meciul cu Unirea Urziceni, în ciuda situațiilor diametral opuse pe care le au cele două echipe în clasament. „Meci extrem de greu cu vicelidera Unirea. E o echipă foarte bine organizată, cu o prestație colectivă ieșită din comun față de media Ligii 1. Venim după un eșec dureros la Timișoara și ne e teamă că jucătorii nu vor reuși să depășească această lovitură pe care au primit-o. Așa s-a întâmplat și după meciul cu CFR Cluj, când, deși au jucat bine, au pierdut, iar apoi, la Galați, nu s-au putut mobiliza. Ne-am ridicat la nivelul lui FC Timișoara, dar, din păcate, am beneficiat iar de un arbitraj ostil, iar greșelile personale, care puteau fi evitate, tot nu ne-au ocolit. În ansamblu, jucăm, dar luăm niște goluri de copii și juniori. Am pierdut un nou meci, însă avem un gust amar. În ultimul timp, arbitrii sunt numai împotriva noastră”, a declarat Cristi Cămui, consilierul tehnic al Farului. Față de lotul care a făcut deplasarea la Timișoara, lipsește doar Matei, care a fost cedat Farului II, pentru meciul de astăzi cu CSM Medgidia. „Cosmin trebuie să aibă cât mai multe jocuri în picioare”, a spus Cămui, completat și de Sevastian Iovănescu, antrenorul secund: „Cu Matei, e și o problemă de indisciplină. Are kilograme în plus și a avut o atitudine deplasată față de colectiv”. „În meciurile rămase, trebuie să dăm dovadă de caracter, să strângem rândurile și să reușim să acumulăm puncte”, a mai spus Cristi Cămui. Formația probabilă a Farului: Curcă (cpt.) - Mățel, Pătrașcu, Pahor, Vukomanovic - Băcilă, Ben Teekloh, Rusmir, Gerlem - Voiculeț - Chico. Arbitrează Marian Bordean (Sibiu); asistenți, Eduard Dumitrescu (Pitești), Adrian Ghinguleac (București); rezervă, Cristian Sava (Bacău); observatori, Constantin Ștefan, Florin Halagian (ambii, din București). Meciul începe la ora 18,30 și este transmis în direct de GSP TV. Biletele costă 5 lei (la peluze) și 10 lei (la tribunele 1 și 2). Elevii și studenții au acces gratuit numai în sectorul 49 al peluzei a 2-a (cea cu tabela de marcaj).