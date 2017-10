Ajun de Crăciun, la -40 de grade Celsius

Ziua de 28 aprilie 2001 are o importanță aparte pentru Uca Marinescu. La ora 13.40, după ce anterior străbătuse 116 kilometri pe schiuri, timp de 13 zile, cu plecare din Siberia, a devenit primul român care a pășit la Polul Nord. Expediția internațională a fost compusă din 11 membri, românca fiind singura femeie din grup. „Mi-am pus la încercare propriile limite. Este greu de transpus în cuvinte bucuria performanței, a visului împlinit. Unul dintre cele mai emoționante momente a fost acela în care am simțit căldura soarelui și am văzut lumina reflectându-se pe ghețari. La întoarcerea spre casă, am avut ocazia de a studia tundra din peninsula Taimar, crescătorii de reni și laboratorul de conservare a mamuților înghețați din Siberia", a povestit Uca Marinescu. Ajunul Crăciunului aceluiași an 2001 a găsit-o tot printre ghețuri, de data aceasta la Polul Sud, unde a ajuns după 11 zile și 120 de kilometri de mers pe schiuri, la -40 de grade Celsius și viscol teribil. Condițiile atmosferice foarte vitrege au obligat-o să petreacă opt zile în cort, însă, în cele din urmă, steagul României a fost arborat la Polul Sud. Stabilește un nou record, fiind primul român și cea de-a treia femeie din lume (prima ca vârstă) care ajunge la Polul Nord și la Polul Sud pe schiuri.