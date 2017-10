Aikido şi frumuseţea sa - libertatea de a alege!

Aikido și frumusețea sa - libertatea de a alege!

Dojo Aikido Aikikai, situat în zona Delfinariu din Constanța, a găzduit, la sfârșitul săptămânii trecute, acțiunea „Cum te face Aikido o femeie mai puternică fără să te coboare (metaforic) de pe tocuri“, atelier introductiv prin care organizatorii au încercat să se apropie în mod specific de publicul feminin.„Ne-au trecut pragul doamne și domnișoare curioase, poate un pic temătoare, însă dispuse să asculte ce aveam de spus și să încerce împreună cu noi exercițiile și tehnicile pe care le-am prezentat. În câteva minute, toată lumea a început să se relaxeze. Am citit în ochii lor că înțeleg și chiar că recunosc situațiile pe care le exemplificam. Până la final, am simțit deja că sunt între prietene care se ajutau și râdeau împreună”, și-a început relata-rea Cristina Gâdea, instructor Aikido Aikikai.Sensei Morihei Ueshiba, fondatorul stilului, spunea că Aikido nu are ca scop dominarea și înfrângerea unui adversar, ci reconcilierea întregii lumi și unirea tuturor oamenilor într-o mare familie. Aikido este o artă marțială, cu rigorile, respectul și disciplina corespunzătoare. Mai mult, este o artă marțială pe care practicanții o constată ca fiind extrem de eficientă.„Poți să provoci daune ireparabile unui agresor. Frumusețea ei constă însă în libertatea de a alege. Pentru că poți la fel de bine să neutralizezi un conflict înainte de a începe. Poți să îți determini adversarul să în-țeleagă că agresiunea a fost o greșeală. Poți face asta folosind atacul împotriva lui, iar și iar, până înțelege inutilitatea acestuia. Poți redirecționa forța lui, fără să fii nevoit să o utilizezi pe a ta. Aikido te învață un auto-control relaxat, atât de necesar în viețile noastre agitate, o asu-mare a propriei persoane, a slăbiciunilor și punctelor forte pe care uneori societatea ne îm-pinge să le negăm. Îți reamin-tește cum să fii tu însuți, în cea mai frumoasă formă a ta.Exact asta am încercat să împărtășim și în atelierul de sâmbătă. Cu un pic de poveste, câteva exemple, printre zâmbete și exerciții, spre bucuria mea, la final am simțit că minților deschise de la început li s-au alăturat și inimile.Aikido este universal, efectul său se simte atât la antrena-mente, cât și în viața de zi cu zi. Indiferent de gen, devii un om mai bun, mai sigur, mai calm, mai pregătit să faci față con-flictelor cu sine sau cu ceilalți. Acestea fiind spuse, prin înfiin-țarea grupei de fete și prin evenimentul de sâmbătă - primul, sperăm noi, dintr-o serie -, în-cercăm să demontăm reticențele legate de Aikido ca artă marțială. E nevoie doar de un pic de curiozitate și de curajul de a trece pragul dojo-ului”, a mai spus Cristina Gâdea.