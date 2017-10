Aikido Aikikai - seminar de vară

Ştire online publicată Miercuri, 26 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În fiecare vară, Aikikai Constanța este gazda stagiului național de aikido organizat de Fundația Română de Aikido Aikikai (FRAA).Zilele trecute, la Constanța și-au dat întâlnire peste o sută de practicanți de aikido din Constanța, Mangalia, Eforie, Năvodari, Murfatlar, Arad, Brașov, Slobozia, București, Râmnicu-Vâlcea, Turnu Severin, care s-au antrenat sub îndrumarea maestrului Iulian Perpelici (5 dan aikido; Aikikai Hombu Dojo Japonia), președintele Comisiei Tehnice de Examinare a FRAA.„M-am bucurat că, la Constanța, există un grup numeros de practicanți entuziaști, dornici să studieze aikido în cele mai mici detalii. De altfel, și în primele zile ale seminarului am arătat cu precădere tehnici de bază, culminând însă spre final cu tehnici complexe; am fost, de asemenea, impresionat să văd atât de multă lume în dojo, în ciuda căldurii și a mării care te seduce și te îmbie să lași orice activitate pentru a te răcori în apele ei”, a declarat sensei Iulian Perpelici.În cele patru zile ale seminarului, au avut loc 12 antrenamente separate în clase pentru copii și adulți. Dacă adulții au avut parte de antrenamente susținute, neavând nicio clipă de răgaz, clasele de copii au fost condimentate cu jocuri de mișcare, aceasta fiind o modalitate plăcută și distractivă pentru dezvoltarea calităților motrice.„A fost un seminar reușit din toate punctele de vedere, bagajul nostru tehnic s-a îmbogățit, cum de altfel se întâmplă după fiecare seminar cu maeștrii de aikido din Aikikai. Prieteniile care s-au legat în anii trecuți au devenit și mai trainice, iar în dojo, indiferent de gradul pe care îl avem, am fost cu toții elevi. Am fost surprins să fim gazda atâtor practicanți din toate colțurile țării. Nu este ușor să organizezi un astfel de eveniment, însă este o muncă de echipă, căci la Constanța suntem mai degrabă o mare familie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion State, instructor șef Aikikai Constanța.Pe parcursul acestui seminar, membrii Aikikai Constanța au strecurat în calendarul lor și două demonstrații publice de aikido, una la Școala Spectrum, iar cealaltă cu ocazia deschiderii unui restaurant japonez. Vor mai urma încă două demonstrații în această săptămână, după care dojourile constănțene de aikido vor pleca într-o binemeritată tabără de aikido la munte.