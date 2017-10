Aihan Omer şi Petru Paleu, suspendaţi cinci ani de federaţia europeană

Verdict în scandalul „Mită pentru arbitri“ din handbalul românesc

Aihan Omer și Petru Paleu, suspendați cinci ani de federația europeană

Federația Europeană de Handbal (EHF) a anunțat, ieri, pe site-ul oficial, că antrenorul naționalei masculine a României, Aihan Omer, și fostul vicepreședinte al FR de Handbal, Petru Paleu, au fost suspendați cinci ani din toate competițiile internaționale, pentru tentativă de mituire a arbitrilor unui meci. Tribunalul de Arbitraj al EHF a decis că actualul antrenor al echipei naționale de handbal masculin, Aihan Omer, și fostul vicepreședinte, Petru Paleu, au încercat să-i mituiască pe arbitrii Martin Gjeding și Mads Hansen, care au oficiat la partida retur din cadrul play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial 2009, România - Muntenegru, disputată în data de 14 iunie 2008, la Oradea. „Tribunalul de Arbitraj al EHF i-a găsit pe Aihan Omer și Petru Paleu vinovați de tentativă de manipulare a arbitrilor prin oferirea de bani înain-te de meci”, se arată în comunicatul EHF. Omer și Paleu au fost excluși pe o perioadă de cinci ani din orice competiție internațională și li s-a interzis dreptul de a deține vreo funcție care să aibă legătură cu Federația Europeană de Handbal. De asemenea, Tribunalul de Arbitraj al EHF a decis să amendeze și Federația Română de Handbal cu suma de 27.500 de euro și să excludă echipa națională masculină timp de doi ani din handbalul inter-național, ultima pedeapsă fiind dictată cu suspendare. Forul european a considerat că FRH este responsabilă pentru comportamentul angajaților săi și nu și-a îndeplinit obligațiile de a-i proteja pe arbitri. FRH se va afla timp de patru ani sub observație de către EHF, iar o recidivă în această perioadă va duce la suspendarea echipei naționale masculine. Federația română, Paleu și Omer pot face apel la aceste sancțiuni în termen de 21 de zile. În play-off-ul pentru calificarea la turneul final al CM din 2009, naționala României a trecut de reprezentativa Muntenegrului, cu scorul general de 56-55. În tur, adversarii au câștigat cu 31-27, returul revenind României, pe teren propriu, cu 29-24. Arbitrilor li s-au oferit câte 30.000 de euro și două prostituate Cotidianul danez „Jyllands-Posten” a scris, la 17 martie, că Aihan Omer și Petru Paleu ar fi oferit bani celor doi arbitri danezi de la meciul cu Muntenegru. Președintele Federației Daneze de Handbal, Per Rasmussen, a declarat publicației citate că cei doi arbitri au refuzat o ofertă de câte 30.000 de euro și serviciile a două prostituate pentru favorizarea României la meciul cu Muntenegru. Conform „Jyllands-Posten”, cei doi arbitri au fost primiți la aeroportul din Oradea de Omer și Paleu, care le-ar fi propus bani. Arbitrii au respins imediat această tentativă și au trimis un raport Federației Europene de Handbal. În 22 martie, Federația Europeană de Handbal a început să analizeze tentativa de mituire de la meciul România - Muntenegru, raportată de arbitrii danezi. Alături de partida României cu Muntenegru, EHF a mai analizat încă cinci partide din cupele europene. Macovei: „FRH va face apel la decizia EHF“ Secretarul Departamentului Internațional al FR de Handbal, Bogdan Macovei, a declarat, ieri, că forul român va face apel la decizia EHF, care a hotărât amendarea federației cu 27.500 de euro. „EHF ne-a informat oficial înainte de a posta comunicatul, iar noi am cerut între timp o traducere exactă a acestuia din care reies următoarele: Omer și Paleu nu au voie să participe în nicio competiție internațională organizată de EHF, în timp ce echipa națională de handbal masculin poate lua startul la meciurile internaționale, numai dacă federația română achită amenda impusă de EHF. În caz contrar, echipa națională nu poate evolua timp de doi ani. Vom depune apel la această decizie”, a spus Macovei. Bosnia, principalul adversar din preliminariile CM 2011 Naționala de handbal masculin a România va juca în Grupa a 2-a de calificare în play-off-ul Campionatului Mondial din Suedia 2011, alături de Bosnia (principala contracandidată), Finlanda și Marea Britanie, conform tragerii la sorți ce a avut loc, ieri, la Viena. Meciurile se vor disputa după următorul program: etapa I - 25 octombrie; etapa a II-a - 1 noiembrie; etapa a III-a - 6 ianuarie 2010; etapa a IV-a - 10 ianuarie; etapa a V-a - 13 ianuarie; etapa a VI-a - 17 ianuarie. Componența celorlalte grupe este următoarea: Grupa 1: Belarus, Elveția, Cipru, Insulele Feroe; Grupa 3: Slovacia, Israel, Bulgaria; Grupa 4: Olanda, Estonia, Belgia; Grupa 5: Muntenegru, Grecia, Italia; Grupa 6: Portugalia, Letonia, Luxemburg; Grupa 7: Macedonia, Lituania, Turcia. Prima clasată din fiecare grupă preliminară se va califica în play-off-ul Campionatului Mondial din 2011.