Aihan Omer, noul antrenor al echipei HC Dobrogea Sud

După debarcarea antrenorilor sârbi Djordje Cirkovic și Marko Sesum, conducerea celor de la HC Dobrogea Sud a fost nevoită să se reorienteze rapid. Cine putea veni alături de echipă într-un moment dificil, dacă nu tot un constănțean?Aihan Omer a revenit ca antrenor pe litoral, după o pauză de mai bine de 10 ani. Ajuns la 57 de ani, acesta a mai antrenat pe HCM Constanța, alături de care a cucerit două titluri naționale, în 2004 și 2006.Președintele-jucător al HCDS, Ionuț „Rudi” Stănescu, s-a declarat extrem de încântat de revenirea lui Aihan Omer, considerându-l omul potrivit pentru redresarea echipei sale.„Îl cunoaștem bine pe Aihan Omer și îi suntem recunoscători că a venit să ne ajute, în acest moment dificil, pentru a ne atinge obiectivele stabilite la început de sezon. Încă suntem în grafic, suntem în semifinalele Cupei României, iar în play-off-ul Ligii Naționale se poate întâmpla orice”, a declarat Stănescu.La prima conferință de presă din postura de antrenor principal al HC Dobrogea Sud, susținută vineri, la Sala Sporturilor, Aihan Omer a declarat că este foarte bucuros să revină acasă și că va face tot posibilul ca jucătorii să-și recapete pofta de joc, în drumul către cupele europene.„Mă bucur că am revenit acasă, la echipa cu care am crescut. Am găsit aici oameni cu care am lucrat atât la echipa de club, cât și la națională. Îmi asum riscul de a prelua echipa din mers. Știu că trece printr-o perioadă delicată, însă am venit să o ajut. Voi încerca să-i fac pe jucători să abordeze toate partidele la victorie. Sunt sigur că, dacă ne dorim, putem câștiga toate duelurile rămase în acest sezon. Orice echipă poate fi învinsă. Echipa noastră trebuie să-și recapete încrederea în forțele sale, să aibă altă determinare și atitudine la meciuri. Dacă nu îți stabilești țeluri înalte, nu ai cum să progresezi. Fac un apel și către suporterii constănțeni, să vină alături de echipă, deoarece am fost prezent la câteva meciuri la Sala Sporturilor și nu mi se pare că ar fi fost un număr atât de mare, cum era cândva. Este foarte important ca handbaliștii să joace cu sala plină. Acest lucru ne-ar motiva pe toți să readucem handbalul constănțean pe prima poziție”, a declarat Aihan Omer.În momentul de față, Omer găsește la Constanța o echipă demoralizată, care a început sezonul foarte bine, dar care tinde să strice totul pe final. În ultimele șase etape, HC Dobrogea Sud a înregistrat un succes, un egal și alte patru înfrângeri, serie neagră ce a trimis echipa constănțeană pe locul 4.Sâmbătă, 18 martie, de la ora 12.15, HC Dobrogea Sud va juca, la Sala Sporturilor, împotriva celor de la CSM Satu Mare, în etapa a XXIV-a a Ligii Naționale.Clasament: 1. Dinamo (56 p), 2. CSM București (46 p), 3. Potaissa Turda (46 p), 4. HC Dobrogea Sud (41 p), 5. HC Odorhei (41 p).