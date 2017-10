Aihan Omer cheamă suporterii la Sala Sporturilor, pentru meciul cu CSM Bucureşti

Aihan Omer cheamă suporterii la Sala Sporturilor, pentru meciul cu CSM București

Instalat în urmă cu două săptămâni la cârma HCDS, antrenorul Aihan Omer a declarat că va elevii săi sunt pregătiți să obțină cele trei puncte în duelul cu formația din Capitală.„Chiar dacă am venit la echipă într-o perioadă dificilă, nu simt niciun fel de presiune. Experiența acumulată de-a lungul timpului mă ajută să mă descurc în astfel de situații.Atmosfera este una foarte bună, jucătorii sunt conectați și motivați să obțină un rezultat bun. Din păcate, s-au pierdut puncte foarte importante și s-ar putea să ne coste, dar vom lupta până la ultimul meci.CSM București este una din favoritele la titlu, are un lot valoros, dar dacă vom elimina greșelile tehnico-tactice și vom pune în aplicare ce ne-am propus, ne putem impune.Așteptăm cât mai mulți oameni în Sala Sporturilor. Constanța a reușit acele performanțe în trecut doar cu ei în tribună, alături de noi. Din acest motiv eram invincibili”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Aihan Omer.Nici la această partidă, Aihan Omer nu va avea tot lotul valid. Trei jucători extrem de importanți nu vor putea fi recuperați până sâmbătă.„Din păcate, Zoran Nikolic, Laurențiu Toma și Dalibor Cutura nu vor putea evolua contra CSM-ului. Nu s-au antrenat și nu cred că mai are rost să sperăm că își vor reveni sau să îi forțăm. Cu toate acestea, am încredere că jucătorii ce îi vor înlocui o vor face cu succes”, a spus tehnicianul.v v vFost selecționer al naționalei României, Aihan Omer consideră greșită concepția antrenorilor care consideră că tinerii jucători români nu fac pasul în Liga Națională din lipsă de valoare.„Nu pot să fiu de acord cu ei. Problema constă în inserarea acestora într-un colectiv cu experiență, care să-i ajute să crească din punct de vedere sportiv.În același timp, trebuie găsite momente potrivite de a-i arunca în joc, pentru a nu pune în pericol soarta partidei și de a nu-i distruge metal pe cei tineri. Dacă nu le dăm șansă, nu vor crește niciodată în valoare”, a completat Omer.În acest moment, HCDS este dominat de jucătorii cu experiență, trecuți cu mult de pragul celor de 30 de ani. Cei tineri, Alexandru Bologa, Claudiu Subțirică, Bogdan Munteanu sau Dan Vasile, prind minute doar la echipa a doua, în eșalonul secund, acolo unde au ocazia de a se duela cu adversari de nivel cel mult mediocru.v v vȘansele ca HCDS să prindă locul 4 sunt infime. Constănțenii ar trebui să învingă pe CSM București, iar HC Odorhei să piardă, acasă, contra celor de la CSM Focșani 2007 (locul 11), ceea ce pare greu de realizat.Clasament: 1. Dinamo (59 p), 2. AHC Potaissa Turda (53 p), 3. CSM București (49 p), 4. HC Odorhei (47 p), 5. HC Dobrogea Sud (44 p), 6. SCM Politehnica Timișoara (35 p).