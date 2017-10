Aihan Omer, debarcat de la conducerea UCM-ului Reșița

„Aici s-a instaurat dictatura, nu meritam asemenea tratament!“

Șoc în handbalul masculin românesc. Cu două etape înainte de încheierea ediției 2009 / 2010 a Ligii Naționale, clubul UCM Reșița s-a despărțit de antrenorul Aihan Omer, contractul fostului selecționer al naționalei fiind reziliat, oficial, pe cale amiabilă. „Având în vedere ratarea definitivă, pentru al doilea an consecutiv, a obiectivului principal, câștigarea campionatului, precum și evoluția dezamăgitoare a echipei pe parcursul ultimelor etape ale Ligii Naționale, Adunarea Generală a UCM Sport a decis, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, rezilierea amiabilă a contractului antrenorului principal al echipei, Aihan Omer. De asemenea, nu vor mai fi acordate primele de joc aferente meciurilor disputate pe parcursul sezonului competițional 2009 / 2010. Obiectivele sezonului competițional 2010 / 2011 rămân aceleași - câștigarea campionatului și a Cupei României, precum și un parcurs cât mai lung în cupele europene”, se arată în comunicatul oficial al clubului reșițean. Până la sfârșitul acestei ediții de campionat, conducerea tehnică a echipei va fi asigurată de către antrenorul secund, Grigore Czari. UCM Reșița își păstrează obiectivul secundar, câștigarea Cupei României 2010. Aihan Omer a antrenat Reșița timp de patru sezoane. Sub comanda sa, echipa a cucerit de trei ori Challenge Cup, a jucat o finală de Cupă a României și a obținut două titluri de vicecampioană națională. Tehnicianul constănțean contrazice punctul de vedere al conducerii UCM-ului și spune că decizia este una pripită. „Mai erau două etape, iar eu, care, după părerea oamenilor, am făcut ceva pentru handbalul reșițean, nu meritam să fiu adus într-o discuție de acest fel. Se putea aștepta terminarea campionatului și discutam atunci. Se pare că la UCM Reșița a apărut o dictatură, un fel de a pune altfel problemele decât știam eu în urmă cu patru ani. Asta e, noi, antrenorii, suntem supuși acestor fel de probleme și trebuie să le acceptăm, indiferent de moment și de situație. Am contract până în 2011, și chiar unul bine pus la punct. N-aș vrea să umblu la capitolul juridic, pentru că am șanse să câștig, dar m-a surprins această decizie, mai ales cu două etape înainte de finalul campionatului”, a declarat Omer. Recunoaște supremația Constanței Chiar dacă s-a bătut ca un leu în campionat, Aihan Omer recunoaște că HCM Constanța merită titlul de campioană. „Anul acesta, vorbind cinstit și realist, chiar dacă lupta cu HCM Constanța a fost una foarte echilibrată, iar în meciurile directe am fost foarte aproape de victorie, se pare că echipa din Constanța a fost peste noi din toate punctele de vedere. Faptul că în Liga Campionilor a făcut o figură foarte frumoasă, calificându-se în optimi, demonstrează că era greu să o depășim”, a explicat „Turcul”. Antrenorul constănțean a mai spus că are deja oferte din partea a patru cluburi, dar, momentan, nu a luat nicio decizie.