Şahtior, 1-4 cu Ac milan

Șahtior, 1-4 cu Ac milan

Partidele din etapa a treia a grupelor A, B, C și D ale Ligii Campionilor s-au disputat aseară, încheindu-se cu următoarele re-zultate: Grupa A: Beșiktaș - Liverpool 2-1, Olympique Marseille - FC Porto 1-1; Grupa B: Rosen-borg - Valencia 2-0, Chelsea - Schalke 04 2-0; Grupa C: Werder Bremen - Lazio 2-1, Real Madrid - Olympiacos 4-2; Grupa D: Benfica - Celtic Glasgow 1-0, AC Milan - Șahtior Donețk 4-1.