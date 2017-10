Şahiştii se luptă pentru "Trofeul Litoralului"

La complexul Acapulco din Eforie Nord

Șahiștii se luptă pentru "Trofeul Litoralului"

Ştire online publicată Luni, 27 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La complexul Acapulco din Eforie Nord, sunt în desfășurare întrecerile celei de-a XXI-a ediții a concursului internațional de șah „Trofeul Litoralului”. În turneul principal, sunt înscriși 100 de jucători, dintre care trei mari maeștri și 12 maeștri cu titluri internaționale sau naționale. În cuvântul de bun venit dinaintea primei runde, Elena Cristian, organizatorul festivalului, a scos în evidență importanța, de-a lungul timpului, a acestei competiții, pentru șahiști, pentru stațiunea de pe litoral, pentru părinți și copii. Într-un cuvânt, pentru toată lumea șahului. Conform informațiilor furnizate de prof. Claudiu Iordache, președintele Asociației Județene de Șah Constanța, la competiție, participă și MM Mihai Șubă, venit de la Bazna, unde a comentat, cu o fină înțelegere a situațiilor psiho-logice și cu talentul scriitorului de literatură șahistă de calitate, partidele de la „Turneul Regilor”, concurs de categoria XXI, unul dintre cele mai puternice din lume. La campionatul de Eforie, în afară de M. Șubă, care este și recent campion european de vete-rani, mai participă MM George Grigore, constănțean legitimat la Baia Mare, WGM Susana Maksimovici, din Serbia, dar și o garnitură puternică de 20 jucători din Rusia. Din Constanța, participă 21 de jucători, printre care maeștrii Cicirone Spulber, Alexandru Kutnic și Marian Zaim, care au reușit victorii în prima rundă. Concursul se desfășoară pe parcursul a 11 runde (ultima - pe 1 iulie), rundele începând în fiecare zi la ora 15.30. În afara turneului principal, 146 de juniori își vor disputa locurile premiante în două concursuri structurate pe vârstă: sub 10 ani și sub 14 ani. Printre favoriți, se află și Vlad Rădulescu (Palatul Copiilor / Congaz), Arzu Salim (Palatul Copiilor / Congaz) la U14, precum și mulți alții la concursul de copii. Buna desfășurare a concursurilor este garantată de directorul turneului, Daniel Cândea, precum și de arbitrii competițiilor: Gheorghe Cândea, Haralambie Cândea (Turneul A) și Nistor Slabu, Claudiu Iordache, Bella Susterman (juniori). După primele cinci runde ale „Trofeului Litoralului”, lider este Andrei Bonte, de la CSM Baia Mare, cu cinci puncte. Acesta îl va înfrunta, în următorul tur, pe marele maestru Mihai Șubă, într-o dispută mult așteptată. „Turneul este foarte important pentru zonă, jucătorii au ocazia să participe la un eveniment de mare tradiție în șahul românesc. Sunt multe exemple de juniori constănțeni și nu numai care au crescut prin intermediul festivalului internațional de șah Trofeul Litoralului. Totodată, consider că este benefic și pentru turism, căci un eveniment de anvergură cum este acesta mai dezmorțește stațiunea”, a declarat profesorul Claudiu Iordache. La concursul juniorilor (nouă runde), după cinci tururi, lider în competiția U10 este moldoveanul Alexandru Talmaci, cu 5 puncte, urmat de compatriotul său Ivan Schitco, cu 4,5 puncte. Pe ultima treaptă a podiumului apare, Andreea Panainte (Palatul Copiilor / Congaz Constanța; 4 p). La întrecerea U14, după cinci runde, lider cu 4,5 puncte este Andrei Gheorghe, de la Apa Nova București, urmat de colegul său Alexandru Banzea (4 p).Paul GREAVU