Şahiştii, lupte „crâncene“ pe tablă în turneul de la Mangalia

Șahiștii, lupte „crâncene“ pe tablă în turneul de la Mangalia

Mangalia a găzduit, zilele trecute, un puternic turneu de șah, pe distanța a șapte runde.În ciuda timpului extrem de nefavorabil, aproximativ 100 de jucători - dintre care jumătate copii sub 10 ani! - au ținut să onoreze competiția, mulți venind de la sute de kilometri distanță.La seniori, după lupte „crâncene” pe tabla cu 64 de pătrățele, podiumul clasamentului validat de arbitrul Claudiu Iordache a arătat astfel: 1. David Alexandru (6,5 p; Apa Nova București), 2. Claudiu Constantin (5,5 p; CS Sissa Constanța), 3. Ruxandra Ilie(5 p; Apa Nova București).În runda a șaptea, ultima, la primele trei mese, nu a fost consemnată nicio remiză, rezultatele fiind următoarele: A. David - S. Onuț 1-0, Cl. Constantin - G. Grigore 1-0, D. Bonciu - R. Ilie 0-1.La categoria juniori mici (copii sub 10 ani), s-a impus bucureșteanca Alexia Cârstea, cu 6,5 p. Ea a fost urmată, în ordine, de Karla Bureta (6,5 p), de la Victoria Techirghiol, Francisc Atanasiu (Axiopolis Cernavodă) și Răzvan Tigănescu (CS Sissa Constanța), ambii cu 5 p.„Sunt rezultate onorante pentru șahul constănțean. Trebuie să facem o remarcă în plus în dreptul lui Răzvan, care, la doar șase ani, a jucat cu multă ambiție, de la egal la egal, cu adversari de zece ani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Sissa, Antonio Rușa.Următoarea competiție șahistă de anvergură, Cupa Unirii, se va desfășura, conform tradiției, la Complexul Cleopatra din Mamaia.