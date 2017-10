Şahiştii, la festivalul internaţional de la Bucureşti

Șahiștii, la festivalul internațional de la București

Ştire online publicată Joi, 12 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 21 noiembrie - 1 decembrie, la Palatul Parlamentului, va avea loc Festivalul internațional de șah București 2009. La competiția organizată de Clubul Parlamentarilor „Ion Rațiu”, CSM București, Clubul Central de Șah și Clubul Sportiv Siciliana, cu sprijinul Apa Nova București, vor participa și jucători constănțeni. În program, figurează un open pentru copii sub 10 ani, unul pentru juniori sub 14 ani și unul pentru juniori sub 20 ani. Premiile au o valoare totală de 13.500 lei. Dan Păsărelu, președintele CS Siciliana, a declarat că, în ultimele trei zile ale festivalului, se vor mai desfășura un turneu de șah rapid pentru toți amatorii acestui sport, precum și un simultan susținut de jucătoarele Corina Peptan și Cristina Foișor.