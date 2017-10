Şahiştii, la Balcaniada de juniori de la Călimăneşti

Șahiștii, la Balcaniada de juniori de la Călimănești

În perioada 2-7 mai, în stațiunea Călimănești, vor avea loc întrecerile Campionatului Balcanic pentru echipe naționale de juniori. Fiecare formație este alcătuită din câte un junior sub 16 ani, unul sub 14 ani, unul sub 12 ani și unul sub 10 ani, plus o rezervă. Competiția se va desfășura pe două secțiuni - băieți și fete. Până atunci, în zilele de 19 și 20 aprilie, tot la Călimănești, Asociația Nevăzătorilor din România, în parteneriat cu Federația Română de Șah, organizează cea de-a șasea ediție a Cupei Mondiale de Șah pe echipe pentru nevăzători. Competiția reunește cele mai puternice 12 echipe de șah din lume, în baza clasamentului ultimei Olimpiade pentru nevăzători: Rusia, Ucraina, Kazahstan, Spania, Germania, Anglia, Serbia, Croația, Cehia, Polonia, Macedonia și România. Echipa țării noastre este formată din primii cinci jucători clasați la ediția 2009 a Campionatului Național pentru nevăzători: Dacian Pribeanu, Alexandru Piroșcă, Mihai Nistor, Mihai Dima și Mihai Irimia.