Şahiştii constănţeni luptă cu ambiţie la Trofeul Litoralului

Șahiștii constănțeni luptă cu ambiție la Trofeul Litoralului

A 26-a ediție a Trofeului Litoralului la șah, competiție desfășurată la Eforie Nord, se apropie de final.Înaintea ultimei runde, în fruntea clasamentului s-a instalat MM Vla-dislav Nevednichy (Timișoara), cu 7 puncte, urmat de MI Ruslan Sol-tanici și MI Boris Itkis (ambii Rep. Moldova), cu 6,5 p.Ca în fiecare an, constănțenii au luptat cu ambiție și au înregistrat următoarele rezultate în penultima rundă: Al. Kutnic (Constanța) - A. Bonte (Baia Mare) 1-0, Maria Anghel (Constanța) - Al. Chirpii (Rep. Moldova) 1/2, S. Dragomir (Constanța) - I. Linca (Constanța) 1/2, C. Alexandrescu (București) - C. Spulber (Constanța) 0-1.Conform informațiilor furnizate de președintele CS Sissa, Antonio Rușa, arbitrul constănțean Claudiu Iordache nu s-a confruntat cu probleme de indisciplină, ca în alți ani, când a fost nevoit să elimine din concurs jucători recalcitranți!La categoria 10 ani, turneul s-a încheiat cu victoria lui Ioan Tudor, din București, care, la o vârstă fragedă, este deja posesorul unui coeficient ELO 1500!Micuții șahiști constănțeni, debutanți la un turneu internațional, au înregistrat următoarele rezultate în ultima rundă: Andrei Zana (Constanța) - Elena Ramiro (Târgoviște) 1-0, Clara Ștefan (București) - Roxana Martinescu (Constanța) 0-1, Dan Nicolae (București) - Sabina Bonciu (Constanța) 1-0.v v vȘahiștii nu au timp de odihnă, întrucât, imediat după finalul Trofeului Litoral, începe la Techirghiol un alt turneu tradițional adresat tuturor categoriilor de vârstă.