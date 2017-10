Agenda olimpică - JO de Iarnă 2010

l Organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Vancouver (Canada) 2010 au pus la punct un laborator performant de depistare a sportivilor dopați, controalele contra acestui flagel dublându-se față de alte ediții ale unor astfel de competiții. l Canadienii au promis Jocuri verzi, iar în acest sens, peste trei săptămâni, publicul va putea călători la bordul a 20 de autobuze care funcționează pe bază de hidrogen, deci fără emisii de gaze cu efect de seră, spre Whistler, celebra stațiune montană care găzduiește competiții. Cele 20 de autobuze formează cea mai mare flotilă de acest gen din lume. Primul vehicul de acest gen, care funcționează cu energie nepoluantă, a fost construit în regiunea Vancouver, în 1993, de către societatea canadiană Ballard. Proiectul în valoare de 89,5 milioane dolari a fost finanțat în principal de guvernul federal canadian. l Comitetul Olimpic Internațional a lansat noua campanie de promovare „The Best of Us”, ediția 2009 / 2010, ce reprezintă o idee simplă și puternică, ce traversează culturi și zone geografice ale lumii. Campania transmite valorile olimpice fundamentale (excelență, prietenie, respect) ce-i inspiră pe tineri în arta comunicării, motivându-i să participe în sport, dovedind că sportul poate scoate ceea ce este mai bun în fiecare dintre ei. Campania cuprinde două spoturi pe această temă. Primul spot, intitulat „Toți împreună acum”, realizat în limbile franceză, engleză și spaniolă, comunică faptul că sportivii nu lucrează unul împotriva celuilalt, ci, de fapt, își dau mâna împreună, pentru a uni lumea în marea sărbătoare a Jocurilor Olimpice. Într-o notă puternică de optimism și inspirație, sportivii olimpici, prin excelență și deter-minare, au capacitatea de a aduce lumea împreună sub semnul Jocurilor Olimpice. Cel de-al doilea spot, „Spiritul olimpic”, include imaginea grafică a campaniei de promovare 2009 / 2010, care cuprinde șase imagini grafice sugestive ce spun adevărul incontestabil al povestii olimpice. Cele șase imagini grafice sintetizează valorile de excelență, prietenie și respect.