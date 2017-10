Agendă handbalistică

l RK Cimos Koper (Slovenia) - Steaua București 29-30 (13-15), sâmbătă, în Grupa E a Ligii Campionilor la handbal masculin, etapa a patra. Pe banca tehnică a „militarilor”, a luat loc, în calitate de antrenor principal, fostul secund Bozo Rudic. Centrul Marius Stavrositu a fost în mare formă, constănțeanul marcând șase goluri. Steaua este lidera Grupei E, cu șase puncte, urmată de Cehovski Medvedi (4 p), Portland san Antonio și RK Cimos Koper (câte 2 p). Steaua mai are de disputat două jocuri în grupă: pe 16 noiembrie, la Buzău, cu Portland san Antonio, și pe 23 noiembrie, în deplasare, cu Cehovski Medvedi, iar în acest moment, are asigurată poziția a treia, care aduce calificarea în Cupa Cupelor. l Echipele de handbal feminin HCM Baia Mare și Rulmentul Brașov s-au calificat în optimile de finală ale Cupei EHF, eliminând din competiție pe Milli Piyango SK (Turcia), respectiv VOC Amsterdam (Olanda). Sâmbătă, în manșa a doua a 16-imilor, maramureșencele au pierdut, în deplasare, 22-24 în fața turcoaicelor, dar merg mai departe grație victoriei din tur, 29-26, în timp ce, ieri, brașovencele au spulberat team-ul batav și sub Tâmpa, 49-15, după 35-23 pe tărâm olandez. Tragerea la sorți a partidelor din optimile de finală ale Cupei EHF va avea loc mâine, la Viena. l Rezultatele etapei a VII-a a Ligii Naționale de handbal feminin: CSM Ploiești - Oltchim Râmnicu Vâlcea 26-40 (meci disputat pe 4 noiembrie), CS Tomis Constanța - Rulmentul Brașov 26-30 (meci disputat pe 5 noiembrie), HC Zalău - Oțelul Galați 28-17, Cetate Deva - Dunărea Brăila 34-30, U Cluj - HCM Roman 32-24, KZN Slatina - Rapid București 38-38. Partida HCM Buzău - HCM Baia Mare a fost amânată pentru data de 12 noiembrie. În clasament, CS Tomis se menține pe locul 11. Etapa viitoare se va disputa pe 21 decembrie, după ce naționala României își va încheia evoluția la Campionatul European din Macedonia.