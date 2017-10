Aerobicii Farului îl aduc pe Moş Crăciun în oraş

Aerobicii Farului îl aduc pe Moș Crăciun în oraș

CS Farul a intrat deja în atmosfera sărbătorilor. În timp ce unii sportivi pun capăt ultimelor competiții ale anului, cei mai mici se pregătesc să îl întâmpine pe Moș Crăciun.Sâmbătă, pe scena Casei de Cultură, secția de gimnastică aerobică a CS Farul va organiza un spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă.Ca în fiecare an, clubul constănțean oferă un show de sfârșit de an, dedicat Crăciunului. Anul acesta, evenimentul se numește „Moș Crăciun vine-n oraș”. Spectacolul va începe la ora 10.30 și va dura în jur de două ore. Show-ul va include momente demonstrative specifice sărbătorilor de iarnă și nu exerciții de concurs.Pe scenă vor urca atât grupele de începători, cât și cele de avansați ale secției de gimnastică aerobică. De asemenea, la spectacol vor lua parte și juniorii lotului național, dar și trupe de la clubul Win Gym. În total, peste 170 de copii vor urca pe scena Casei de Cultură.„Este ultimul nostru spectacol din acest an. Îi invităm pe toți constănțenii să ia parte la eveniment și să intre în spiritul sărbătorilor de iarnă împreună cu sportivii noștri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ilie Floroiu, directorul CS Farul.Și cum din orice serbare dedicată Crăciunului nu lipsesc colindele, pe lângă momentele de dans, micuții vor pregăti și un program de colinde. Cel mai așteptat moment va fi venirea Moșului.CS Farul se pregătește să prezinte bilanțul anului 2015„Ne pregătim să încheiem bilanțul pe anul în curs și deocamdată putem spune că stăm mai bine ca anul trecut și cu mult peste decât ne propusesem”, a explicat Ilie Floroiu.Anul trecut, gimnastica aerobică s-a regăsit în fruntea clasamentului întocmit de clubul constănțean.„Sperăm ca și anul acesta să fim în fruntea listei. Am avut rezultate foarte bune de-a lungul anului, la mai toate concursurile și am avut performanțe foarte bune și la Campionatele Europene”, a spus antrenoarea Cristiana Spînu.De pregătirea copiilor din cadrul secției de gimnastică aerobică a CS Farul se ocupă antrenoarele Cristiana Spînu și Cristiana Dulgheroiu, coregrafa Nicoleta Dendiu și instructorii sportivi Nicoleta Avram și Alina Dinu.