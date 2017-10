Adversar puternic, mâine, pentru CSU Neptun, în startul Ligii Naţionale

Adversar puternic, mâine, pentru CSU Neptun, în startul Ligii Naționale

Pauza din primul eșalon handbalistic pentru formația constănțeană feminină CSU Neptun se încheie, mâine, când jucătoarele lui Ion Crăciun vor intra, din nou, în lupta Ligii Naționale.Constănțencele vor primi, la Sala Sporturilor, una din cele mai puternice echipe din stagiune - HCM Baia Mare. Partida va începe de la ora 17.00, și va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 3.„Suntem pe ultima sută de metri. Încercăm să mai legitimăm câteva jucătoare de la Iași și să omo-genizăm grupul. Suntem în întâr-ziere, dar este bine că am reușit să facem și acest lucru”, a precizat antrenorul Ion Crăciun, care spune că nu va da curs recentelor propuneri de a antrena alte echipe în acest sezon: „Voi rămâne acasă. Am primit asigurarea că echipa va avea stabilitate financiară, iar acest lucru îmi convine. Vom încerca, pe parcurs, să ne întărim și să ne omogenizăm”.Tehnicianul constănțean este conștient că va avea pe teren ca adversară o echipă care țintește sus în acest sezon.„Va fi un meci foarte greu. Baia Mare este o echipă cu jucătoare experimentate, echipă care are obiectiv principal câștigarea campionatului. Noi vom încerca să facem un joc bun și să ne ridicăm la valoarea adversarului. Ne vom apăra șansele cât putem de bine, până în minutul 60”, ne-a mai spus Crăciun.Iată și celelalte confruntări din prima etapă a sezonului 2013-2014 din Liga Națională: ACS Corona - CSM Cetate Deva, SCM Craiova - HC Zalău, HCM Rm. Vâlcea - CSM Plo-iești, HC Dunărea Brăila - CSM București, U Cluj - HCM Roman.