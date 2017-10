Aduceţi două puncte pe litoral!

HCM Buzău - CS Tomis Constanța, în Liga Națională de handbal feminin

Aduceți două puncte pe litoral!

Sâmbătă, 16 ianuarie, sunt programate partidele etapei a zecea a Ligii Naționale de handbal feminin. CS Tomis întâlnește, în deplasare, pe HCM Buzău, meci pe care constănțencele trebuie să-l câștige cu orice preț. Două puncte extrem de prețioase sunt puse în joc la Buzău, unde, față în față, sunt localnica HCM (12, 6 p) și CS Tomis (7, 8 p). Echipa de la malul mării nu poate avea alt obiectiv decât victoria, pentru că, în cursa pentru calificarea în cupele europene, nu prea mai este loc de pași greșiți. La prima vedere, formația de la malul mării ar porni cu prima șansă, însă constănțencele trebuie să fie foarte atente, pentru că HCM vine după succesul surprinzător din runda precedentă, 28-27 cu HC Oțelul, chiar la Galați. Principala grijă a antrenorilor Goran Kurteș și Victor Dăbuleanu o reprezintă anihilarea Ionelei Goran, golgetera Buzăului, cu 87 de reușite, o jucătoare care, în toamnă, a fost la un pas să se transfere la CS Tomis, dar pericolul poate veni și din alte direcții. Întâlnirea este arbitrată de brigada Blaș / Ghiorghișor (București). Celelalte partide ale rundei: Cetate Deva - HCM Roman, Rulmentul Brașov - HC Oțelul Galați, HC Dunărea Brăila - Universitatea Reșița, Știința Bacău - HCM Baia Mare, U Cluj - Rapid București (arbitrează brigada constănțeană Moldoveanu / Georgescu). Meciul Oltchim Râmnicu Vâlcea - HC Zalău, scor 36-24, s-a disputat în devans. *** Deja calificată în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin, Oltchim Rm. Vâlcea susține, duminică, 17 ianuarie, ultimul meci din Grupa C, în deplasare, cu Gyor (Ungaria). Meciul începe la ora 18.15, este transmis în direct de Sport.ro, iar echipa care va câștiga va termina Grupa C pe primul loc și va avea un culoar mai bun în fazele superioare ale competiției. *** Reprezentativa de handbal masculin a României a disputat, vineri după-amiază, la Vantaa (Finlanda), în compania formației Marii Britanii, primul meci din cadrul Grupei a 2-a preliminară a Campionatului Mondial din 2011. După 60 de minute, victoria a revenit tricolorilor lui Vasile Stângă, scor 36-27. În week-end, România va mai înfrunta echipele Finlandei (16 ianuarie, ora 20.00, în direct la Digisport Plus) și Bosniei-Herțegovina (17 ianuarie, ora 17.00, în direct la Digisport). Câștigătoarea turneului va accede în barajul de calificare la Mondialele de anul viitor. Play-off este programat pe 12 / 13 iunie (prima manșă) și 19 / 20 iunie 2010 (manșa secundă). Tragerea la sorți a meciurilor pentru play-off va avea loc pe 31 ianuarie, la Viena.