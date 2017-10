Adrian Senin a revenit la FC Farul

Rămas fără echipă, după ce a încheiat conturile cu Delta Tulcea, mijlocașul de 30 de ani a primit acceptul lui Dennis Șerban și al lui Gică Butoiu de a se pregăti cu „marinarii“. „Rechinul“ nu se poate transfera însă la Farul în acest sezon. De ieri, Adrian Senin se antrenează din nou cu prima echipă a Farului, la trei ani de la ultima sa apariție în tricoul „marinarilor”. În acest retur, mijlocașul a evoluat pentru Delta Tulcea, însă, după meciul din ultima etapă, de la Buzău, și-a încheiat socotelile cu formația lui Constantin Gache. Pentru a nu pierde pregătirea, Adrian s-a adresat Farului, unde cuplul de pe banca „marinarilor”, Dennis Șerban - Gică Butoiu, a fost de acord ca la antrenamentele echipei să participe și mijlocașul. De un eventual transfer al său la Farul pentru acest campionat nu poate fi vorba însă, întrucât nu îi permite regulamentul (fotbalistul ar juca pentru a treia echipă într-un an și, oricum, perioada de transferări a expirat). Senin a fost în curtea Farului și în această iarnă, când s-a antrenat cu Farul II, după despărțirea de FC Brașov și până la perfectarea mutării la Tulcea. Se spune că Adrian nu a rămas atunci la Farul întrucât nu l-a vrut fostul antrenor, Ștefan Stoica, „Mourinho” având un cui împotriva lui Senin după ce, în 2007, jucătorul nu a mai ajuns la echipa lui Stoica, Gloria Buzău, preferând FC Brașov. „Marinarii” au avut ieri două antrenamente, iar astăzi, joi și vineri vor efectua câte o ședință de pregătire, în prima parte a zilei. După antrenamentul de vineri, fotbaliștii Farului rămân în cantonament, iar sâmbătă dimineață fac deplasarea la Stejaru, pentru meciul care se joacă în aceeași zi, de la ora 13. După toate probabilitățile, Chico nu va evolua nici în meciul cu Săgeata. Vârful portughez a lucrat normal ieri, dar tot are dureri. „Am șanse mici să revin sâmbătă. Tot mă doare spatele și, în plus, n-am mai jucat de cinci săptămâni. Sper să ajung zilele acestea la doctorul echipei naționale, Pompiliu Popescu. La Stejaru ne jucăm ultima șansă de promovare”, a spus Chico. Un alt jucător cu probleme medicale, Gaston, a încercat ieri să lucreze, dar a avut în continuare dureri la gleznă. Atât Gaston, cât și Ben Teekloh ar putea fi apți medical pentru sâmbătă, dar ambii sunt în urmă cu pregătirea. „Dennis Șerban e profesionist“ Și Vasilică Păcuraru, folosit stoper în Regie, crede că, sâmbătă, Farul își joacă ultima carte pentru accederea în Liga 1. „Susținem meciul decisiv. Sperăm la trei puncte, pentru a reintra în lupta pentru promovare. Sportul Studențesc nu e așa de departe de noi și, după cum a jucat contra noastră, sigur se va mai împiedica până la final”, a declarat Păcuraru. Jucătorul de 22 de ani e încântat de colaborarea cu directorul tehnic Dennis Șerban. „E un profesionist. Se vede din comportamentul său că a jucat la echipe mari din străinătate. Vrea să ne imprime o mentalitate de învingători”, a arătat Vasilică.