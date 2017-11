Adrian Mutu visează s-o antreneze pe Fiorentina

Ştire online publicată Joi, 23 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul fotbalist român Adrian Mutu a dezvăluit că visează să antreneze echipa italiană Fiorentina, la care a jucat cu mare succes între 2006 și 2011, scrie site-ul violanews.com."În decembrie voi obține diploma de antrenor, nu-mi place să fiu conducător. Vreau să simt mirosul terenului și să fiu împreună cu băieții pentru a le împărtăși experiențele mele. (...) Vreau să devin un tehnician bun și pregătit: sper ca în viitor s-o antrenez cândva pe Fiorentina", a declarat Mutu, care acum este directorul sportiv al Federației Române de Fotbal."Ca jucător am rămas cu amintiri foarte frumoase, legate de suporteri și de oraș. Sper că și eu am lăsat amintiri frumoase", a spus Mutu. "Legătura mea cu Florența nu s-a schimbat, aici m-au iubit mai mult decât în țara mea", a subliniat el."Fotbalul s-a schimbat, acum și antrenorii sunt mai pregătiți. Nu mai există numărul zece care să joace în spatele vârfurilor. Antognoni era un astfel de jucător, în timp ce eu eram un nouă și jumătate. În afară de talent și de pregătire, acum se pune accentul pe fizic și pe viteză", a afirmat fostul internațional."Nimeni nu se aștepta ca Italia să nu se califice la Mondial. E un dezastru pentru Italia, ca și pentru România mea", a spus Mutu.El a comentat actualul parcurs al formației viola: "Urmăresc în continuare Fiorentina, nu trece printr-o perioadă bună. E o echipă tânără, acesta e sezonul reconstrucției. Sper că în ianuarie vor veni întăriri (...)".Mutu s-a referit la Ianis Hagi, Federico Chiesa și Giovanni Simeone, tineri fotbaliști ai Fiorentinei, toți trei fiii unor jucători celebri. "Trebuie să aibă ambiția să reușească mai mult decât părinții lor, altfel merită palme", a spus zâmbind fostul atacant. "Chiesa se descurcă foarte bine, echipa trebuie să-l ajute. Cholito (fiul lui Diego Simeone — n. r.) se descurcă bine și la fel se va întâmpla cu Hagi, dacă nu în acest sezon, atunci în cel următor", a spus el."Stadioane noi? În România există unele, e nevoie de investiții", a continuat fostul atacant.Mutu a spus despre fiul său Thiago: "Sper că într-o zi va putea deveni numărul zece al echipei viola și că va fi mai talentat decât tatăl său".Mutu s-a aflat în Italia alături de selecționerul echipei naționale, Cosmin Contra. Înainte de Florența, cei doi au vizitat Roma, unde au discutat cu Bogdan Lobonț și Ștefan Radu, apoi Napoli, unde s-au întâlnit cu Vlad Chiricheș. La Florența, ei au avut ocazia să-l întâlnească pe Ianis Hagi.