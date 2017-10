Adrian Mutu și-a anunțat încheierea carierei de jucător

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul român Adrian Mutu și-a anunțat încheierea carierei de fotbalist, prin intermediul unei scrisori trimise cotidianului italian ''Corriere dello Sport-Stadio'', citată de portalul Goal.com.Mutu (37 ani) ține să mulțumească în special clubului Fiorentina și naționalei României, deoarece grație lor a atins apogeul în fotbal.În cei 20 de ani de carieră, în care a purtat tricoul a 13 cluburi, Mutu a marcat 199 de goluri, scrie sursa citată, iar acum își agață ghetele în cui și va începe un nou capitol, cel de antrenor."După atâția ani petrecuți pe terenul de joc, a sosit momentul să mă opresc, să-mi închei cariera. Am trăit un vis frumos și vreau să las un semn al imensei mele recunoștințe tuturor celor care m-au ajutat în viață și în profesie. Un vis care a fost posibil grație echipelor (la care a jucat, n. red.), de la FC Argeș la Dinamo, până la Inter, de la Verona la Parma, de la Chelsea la Juventus, de la Cesena la Ajaccio, trecând pe la Petrolul, Pune și până la ASA Târgu Mureș. În principal, totuși, vrea să mulțumesc Fiorentinei, și pe primul loc, evident, naționalei mele, a României, căreia îi sunt golgheter cu 35 de goluri (la egalitate cu Gheorghe Hagi, n. red.) și care întotdeauna a venit pe primul lor. Grație lor mi-am asigurat un loc în paradisul fotbaliștilor și nu voi uita niciun minut din multele meciuri jucate", scrie Mutu în scrisoarea sa.Mutu nu are niciun regret după o carieră care putea fi și mai strălucitoare: "Puteam câștiga mai mult? Am câștigat ceea ce visam, iubirea oamenilor, unică, fără preț. Pentru un moment vreau să las deoparte erorile pe care le-am făcut și pentru care am plătit prețul în viață. Acum e timpul doar pentru o imensă fericire pentru o carieră plină de iubire. Pentru acest lucru vreau să spun mulțumesc. Mulțumesc României: nu voi uita niciodată emoțiile debutului, pe 29 martie 2000, și nici sudoarea pentru calificarea la EURO 2008, când am marcat un gol Italiei, învingându-l pe Gigi Buffon, unul dintre simbolurile azzurri-lor", citează Agerpres.