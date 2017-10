Adrian Mutu: Obiectivul nostru este să jucăm în cupele europene

Adrian Mutu, noul manager general al clubului de fotbal Dinamo București, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că obiectivul său la gruparea din Șoseaua ''Ștefan cel Mare'' este prezența în cupele europene.''Obiectivul este să jucăm în cupele europene, doresc să readuc pe Dinamo București acolo sus în clasament, unde îi este de fapt locul și unde doresc suporterii dinamoviști'', a declarat Adrian Mutu, potrivit Agerpres.ro.Întrebat care vor fi atribuțiile sale în noul post, Adrian Mutu a spus: ''O să am multe atribuții, dar le voi spune pe cele mai importante la Dinamo, aici unde avem multă treabă de făcut. În primul rând, trebuie să am grijă de prima echipă. Mă voi ocupa și de echipa secundă, care vrem să devină magazinul nostru de talente, pentru prima formație. Vreau să fac schimb de experiență cu alte cluburi din lume, mai avansate la nivel de juniori. Prin relațiile pe care le am, vreau să aduc noi sponsori la clubul nostru. Mă bucur că am găsit aici mulți prieteni, care erau la Dinamo încă de pe vremea când jucam și eu aici''.În continuare, Mutu a arătat că în privința ultimelor două jocuri ale echipei naționale de fotbal a României, ar fi dorit să obținem toate cele șase puncte.Legat de viitoarea confruntare cu Polonia, Mutu a arătat: ''Alături de toți suporterii echipei naționale, îmi doresc să câștigăm. Vreau să ne netezim drumul spre o calificare. Apoi, vreau ca un număr cât mai mare dintre fotbaliștii de la Dinamo București să facă parte din lotul echipei naționale și să aibă o contribuție la această victorie cu naționala Poloniei''.Adrian Mutu a menționat că nu dorește să candideze la postul de președinte al Federației Române de Fotbal.Ioan Andone, antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, a spus: ''Mă bucur foarte mult că Adrian Mutu a venit alături de noi. Ne poate ajuta foarte mult. Eu îl aștept inclusiv să îmbrace treningul și să vină la antrenament, alături de mine''.Mijlocașul ofensiv Dorin Rotariu a spus: ''Am un respect deosebit față de Adrian Mutu. Sosirea lui este un mare plus pentru Dinamo București. El are o carieră internațională deosebită, a înscris multe goluri pentru echipa națională. Faptul că în CV-ul său se arată că a jucat la Dinamo București este un lucru deosebit. Când eram mic, țin minte că am fost copil de mingi când a venit Adrian Mutu cu echipa Juventus, la noi în țară''.Portarul Laurențiu Brănescu a menționat: ''Adrian Mutu are o carieră deosebită. Este un stimulent pentru toți jucătorii de la noi. Vreau să obținem rezultate bune în următoare perioadă".