Adrian Mutu nu mai poate ajunge în India! FIFA a blocat transferul atacantului român!

Ştire online publicată Duminică, 19 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Încă o gafă marca Adrian Mutu! Fotbalistul și-a reziliat contractul cu Petrolul pentru a putea juca pentru indienii de la FC Pune City în ultimele trei luni ale acestui an, perioadă în care urma să fie plătit cu suma de 500.000 de euro, dar transferul său a picat definitiv!Presa din India a anunțat duminică, la unison, că FIFA a blocat venirea lui Mutu în noua Super Ligă profesionistă din țara asiatică. Astfel, conform cotidianului “Times of India”, FIFA s-a opus acestei mutări din cauza faptului că fotbalistul și-a reziliat contractul cu Petrolul după data de 31 august, când s-a încheiat în mod oficial perioada de transferuri din fotbalul internațional.“Mutu s-a aflat sub contract cu clubul român Petrolul Ploiești mult timp după încheierea perioadei de transferuri, pe 31 august, iar cererea sa de transfer trebuia făcut înainte de această dată.Doar jucătorii care și-au reziliat de comun acord contractul cu echipele lor înainte de încheierea perioadei de mercato sunt acum eligibili pentru un transfer”, a declarat un oficial Indian citat de ziarul indian, scrie digisport.ro.