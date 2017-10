Adrian Mutu, jefuit de bonă! Dinamovistul, scandal cu iubitul acesteia

Ştire online publicată Marţi, 16 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Este adevărat că am avut o bonă filipineză. Ea nu mai lucrează pentru mine. Este adevarat că nu ne-am vorbit frumos.În ziua ei liberă, am văzut-o plecând doar cu geanta, dar avea și câteva plase ascunse în gardul viu. Când ne-am dus la ea în cameră, avea bagajele făcute de plecare. Pitea plasele pe la 6 dimineața, când dormeam noi. Soacra mea a urmărit-o și a văzut-o.Nu știu ce avea în plase, pentru că nu am apucat să văd. Am înțeles că fura pentru iubitul ei. El îi spunea să facă anumite lucruri.Normal ca m-au apucat nervii. Ăla putea să îmi fure din casă și să-mi spargă casa. Eu i-am făcut plângere și la poliție, i-am facut și ei. Am înțeles că este o rețea care cu asta se ocupă. Sunt oameni care le pun pe filipineze să fure pentru ei", a spus Adrian Mutu la Kanal D.Mutu este acuzat de fostul iubit al bonei filipineze că l-a amenințat și că s-a dus la casa lui. Acesta spune că nu are nicio legătură cu faptul că Mutu a fost jefuit."M-a sunat de mai multe ori și mi-a zis că vine peste mine și că el știe cine sunt. Mi-a zis că totul e din cauza unei menajere filipineze. Eu am cunoscut-o pe fata asta și am avut o relație cu ea. Nu are ce să-i fure din casa. Condimente? Ea nu avea acces la bunuri, ci doar în bucătărie. Ea era bona în acte, dar era bucătăreasă. Dacă ea este vinovată, să meargă la poliție și să-i facă reclamație. Ce are cu mine?", a spus acesta la Kanal D, scrie gsp.ro