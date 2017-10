Adrian Mutu: Din ianuarie voi juca pentru Petrolul un an şi jumătate

Adrian Mutu: Din ianuarie voi juca pentru Petrolul un an și jumătate

Ştire online publicată Luni, 25 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul echipei Ajaccio, Adrian Mutu, a anunțat, duminică seară, pe contul său de Facebook, că din luna ianuarie va juca pentru formația Petrolul Ploiești, înțelegerea fiind pe un an și jumătate."Din ianuarie voi juca pentru Petrolul un an și jumătate! Voi veni sub forma de împrumut de la Ajaccio!!!", a notat Mutu.Miercuri, finanțatorul FC Petrolul Ploiești, Dan Capră, a afirmat, la Sport.ro, că în cazul în care atacantul Adrian Mutu își va rezilia contractul pe care îl are cu AC Ajaccio, atunci jucătorul va veni din iarnă la gruparea prahoveană.Adrian Mutu s-a transferat în 2012 la AC Ajaccio, însă în ultima perioadă nu a mai fost convocat. El mai are contract un sezon și jumătate, până în vara anului 2015, scrie mediafax.ro.