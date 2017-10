Adrian Mutu: "Am şanse foarte mici să mai fiu convocat la Euro"

Adrian Mutu: "Am șanse foarte mici să mai fiu convocat la Euro"

Ştire online publicată Duminică, 27 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Mutu a revenit în această iarnă la ASA Tg. Mureș pentru a prinde Euro 2016. Acesta a recunoscut că are șanse foarte mici de a ajunge la turneul final din Franța, în condițiile în care nu a impresionat în meciurile jucate în tricoul mureșenilor, potrivit B1.ro.Mutu nu a jucat foarte mult în această perioadă, ocupându-se mai mult de pregătirea echipei. Acesta s-a consolat cu gândul că nu se va afla printre tricolorii prezenți în Franța peste trei luni.„Am șanse foarte mici, nu am arătat că merit să fiu chemat la lot. Am avut o problemă musculară, de aia nu am jucat. Vom vedea ce s-a întâmplat, dar sunt șanse mici să ajung la EURO. Acesta e visul meu, îmi doresc să se întâmple, dar șansele sunt foarte puține. Cel puțin am încercat, am și o vârstă... Acum fac și alte lucruri. La Europene e altceva decât se joacă în campionatul nostru. Mai am șase-șapte meciuri să arăt ce pot”, a spus Mutu.Mutu a declarat că România a câștigat un jucător în meciul cu Lituania, pe Nicușor Stanciu, marcatorul singurului gol.„Am câștigat un jucător, pe Stanciu, care e cel mai bun în momentul de față. Le-am mai spus jucătorilor care îl iau că acel număr are două tone. E greu, sper să-l ducă la nivelul pe care l-am dus atât eu, cât mai ales Hagi. Sper să nu-l umflăm, să rămână cu picioarele pe pământ, e un 10 complet. Eu am fost un nouă jumătate, eu nu am fost 10”, a mai adăugat Mutu.