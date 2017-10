Adrian Maftei şi Petre Ababei, ultimele noutăţi la Constructorul-Cleopatra

Adrian Maftei și Petre Ababei, ultimele noutăți la Constructorul-Cleopatra

Conducerea clubului Cleopatra a reușit să perfecteze transferurile la echipă a încă doi jucători, ambii în vârstă de 20 de ani: Adrian Maftei (fundaș), de la Steaua București, și Petre Ababei (linia a III-a), de la RC Bârlad. De asemenea, Marian Croitoru (linia a II-a), de la Callatis Mangalia, va debuta pe prima scenă a rugby-ului românesc, în sezonul 2008 / 2009, în tricoul Constructorului-Cleopatra. „Pentru campionatul viitor, ne bazăm pe jucători tineri, cu o medie în jur de 20 de ani. Mizăm și pe experiența lui Adrian Gârbu, Marius Grigore sau Petre Rotaru. Sperăm ca antrenorii să găsească formula ideală de echipă, să ne menținem în Divizia Națională și să aducem un plus de vitalitate rugby-ului românesc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Șeful clubului din Mamaia își dorește ca relațiile de colaborare cu RCJ Farul să reintre în limitele sportivității. „Am împrumutat, timp de un an, câțiva jucători la Farul. Înțelegerea a expirat, iar până acum, nu am fost contactat de nimeni din conducerea Farului. Nu am primit nici jucători, nimic. Nu suntem vasalii nimănui, asta trebuie înțeles”, a explicat președintele Chirondojan.