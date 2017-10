Adrian Cristea a fost într-o „mini-vacanţă“ la Dubai

Adrian Cristea a fost într-o „mini-vacanță“ la Dubai

Mijlocașul Adrian Cristea a revenit, ieri dimineață, în România, după ce transferul său la Al-Ahli a eșuat, și a declarat că nu este dezamăgit, deși își dăduse acordul scris să evolueze pentru formația pregătită de Ioan Andone. „M-am plimbat, am stat două zile pe acolo, am mai și ieșit, am fost într-o minivacanță la Dubai. Nu am timp și nici nu are rost să fiu dezamăgit, mă gândesc doar la prezent și viitor. Am făcut vizita medicală acolo, s-au semnat actele, am semnat și eu, era OK, dar apoi s-a schimbat totul. Am înțeles că nu au mai ajuns la un acord pentru bani. Am vorbit cu domnul Andone, era dezamăgit că transferul a căzut, pentru că mă dorea mult la Al-Ahli. Acum important e să joc și vreau să îmi recâștig locul de titular la Dinamo”, a spus Cristea. Transferul sub formă de împrumut al lui Adrian Cristea la gruparea din Emiratele Arabe United, Al-Ahli Dubai, nu s-a mai realizat deoarece, conform declarațiilor oficialilor dinamoviști, arabii nu au mai fost de acord cu suma stabilită inițial. „A fost o negociere, dar, când să semnăm actele, au început că nu vor să plătească TVA-ul și multe altele. Al-Ahli a vrut să ne păcălească, Adrian Cristea va reveni la Dinamo”, a spus vicepreședintele Vasile Turcu.