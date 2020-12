Adrian Aciobăniței, Alexia Căruţaşu şi Marius Macarie, laureaţii anului 2020 în voleiul românesc

Născut la 23 august 1997, Adrian Aciobăniței este titular la AS Cannes, liderul campionatului Franței. Internaționalul român a avut prestații foarte bune și în prima parte a anului, la aceeași echipă care în momentul întreruperii întrecerii din cauza coronavirusului ocupa locul şase. Grație acestei poziții, el a jucat cu Cannes și în Cupa Challenge, acolo unde francezii au fost eliminați în sferturile de finală.







La doar 17 ani (este născută la 10 iunie 2003), Alexia Căruţaşu este una dintre cele mai tinere jucătoare din istoria voleiului românesc care primește acest titlu. Chiar dacă este încă la vârsta adolescenței, ea se numără printre cele mai valoroase jucătoare din campionatul Turciei.







Marius Macarie este singurul selecționer român de volei care a avut competiție în 2020. Și nu doar că a participat la Campionatul European feminin U17, dar și rezultatele obținute au fost foarte bune. Acest titlu este o premieră pentru tehnicianul de numele căruia se leagă succesele naționalelor feminine U17 și U18 din ultimii ani.

După bătălii grele în teren, antrenamente istovitoare şi performanţe remarcabile, Federația Română de Volei a stabilit laureații anului 2020, un sezon aparte, marcat de pandemia Covid-19.Astfel, voleibalistul anului 2020 a fost desemnat Adrian Aciobăniței, de la AS Cannes, titlul de voleibalista anului 2020 i-a revenit Alexiei Căruțașu, de la Yeşilyurt Istanbul, în timp ce Marius Macarie, selecționerul naționalei feminine U17 a României, este antrenorul anului 2020.XXXXXXDin 2019, de când a fost legitimată la Yeşilyurt Istanbul, Alexia este meci de meci cea mai bună marcatoare a echipei sale. Grație performanțelor sale, ea se află în topul celor mai bune realizatoare din prima ligă turcă și al eficienței. În prezent, echipa sa ocupă locul 10 în clasament, dar are cu şase meciuri mai puțin decât liderul, din cauza amânării mai multor partide. În luna decembrie, jucătoarea care evoluează pe postul de universal s-a calificat alături de echipa sa în semifinalele Cupei Challenge, ea numărându-se din nou printre remarcate. Internațională de junioare, Alexia nu a putut debuta anul acesta la naționala de senioare din cauza pandemiei Covid-19, care a anulat meciurile internaționale, dar o va face în 2021, atunci când România are programate două competiții importante: Golden League și turneul final al Campionatului European.XXXÎn 2020, Macarie a condus naționala U17 pe locul cinci la Campionatul European, după un 3-2 spectaculos în meciul decisiv cu Polonia. Grație acestui rezultat, România s-a calificat la Campionatul Mondial U18, care va avea loc în 2021, și la Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se va organiza cu un an mai târziu decât era prevăzut, în 2022.