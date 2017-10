Adio, US Open! Ploaie cu ghinion pentru Simona Halep

Speranțele de a avansa în fazele superioare ale turneului US Open s-au stins pentru jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep o dată cu ploaia care, timp de 5 ore, i-a întrerupt meciul cu italianca Flavia Pennetta, din optimi. Totuși, evoluția ei este de remarcat și va rămâne una din cele mai promițătoare jucătoare ale circuitului WTA din acest an, având șanse reale de a pătrunde în Top 10 până la finalul sezonului.Simona Halep (21 ani) nu a mai produs surpriza, așa cum se așteptau mulți, în ultimul turneu de Mare Șlem din 2013 - US Open. Nu pentru că nu ar fi putut să o învingă pe Flavia Pennetta, în optimile competiției, ci din cauza unui incident care nu i-a fost deloc favorabil constănțencei.Chiar dacă se știa că Halep nu înregistrase nicio victorie în cele două întâlniri din istorie cu Pennetta, și chiar dacă pierduse primul set cu 2-6, forma excelentă pe care a arătat-o în ultimele luni dădeau garanție că roata se poate întoarce în orice moment al jocului.Din păcate, atunci când avea să se producă acest moment, „Mama Natură” a intervenit cu o ploaie perfect sincronizată în favoarea Flaviei, partida fiind întreruptă în punctul în care aceasta era condusă de româncă cu 5-4 și minge de set la 40-30!Cu o diferență de 10 ani între cele două jucătoare, Pennetta (31 ani) s-a refăcut fizic în cele cinci ore în care ploaia a turnat pe arena „Louis Armstrong”, în timp ce Simona și-a ieșit din ritm.Era clar că experiența italiencei avea să iasă în evidență într-un scenariu de acest gen, astfel că, la reluarea jocului, Penetta a revenit la 5-5, ajungându-se, în cele din urmă, la 6-6 și tie-break. Cu un serviciu slab și multe greșeli neforțate, jucătoarea noastră a pierdut tiebreak-ul cu 3-7 și implicit meciul.Clasarea în optimi a fost cea mai bună pentru Halep într-un turneu de Grand Slam. Pentru acest rezultat, ea va fi recompensată cu un cec în valoare de 165.000 de dolari și 280 de puncte în ierarhia WTA.Pentru Simona va urma circuitul din Asia, cu turneele Premier - Toray Pan Pacific Open (Tokyo, 22-28 septembrie) și China Open (Beijing, 28 septembrie - 6 octombrie) în prim plan.Sunt șanse foarte mari ca, până la finalul sezonului, Simona Halep să pătrundă în Top 10, ceea ce ar fi o mare realizare pentru sportul românesc, dar mai ales pentru cel constănțean!