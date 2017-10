Adi Mutu şi Cristi Chivu sunt OK

Sâmbătă, la Constanța, România - Olanda, în preliminariile EURO 2008

Adi Mutu și Cristi Chivu sunt OK

Stadionul „Farul" se pregătește să erupă sâmbătă seară, când naționala de fotbal va înfrunta redutabila Olanda. Până atunci, tricolorii fac și desfac scheme, unii își tratează rănile, iar alții bagă flotări! Goian, Tamaș și Lobonț au fost primii la alergări în timpul antrenamentului de luni seară al naționalei. În mod precis, ei vor avea mult de lucru sâmbătă seară, în meciul cu Olanda, iar faptul că s-au ținut bine pe picioare este un semn bun pentru selecționerul Victor Pițurcă. Urmăriți la treabă de numai 100 de suporteri destul de tăcuți, tricolorii au început sesiunea cu exerciții de stretching, ture de teren și au încheiat-o cu miuțe 5 la 2 și șuturi la poartă. Responsabili cu voia bună au fost Marica și Daniel Niculae, care l-au provocat pe Marius Popa să arate că are reflexe de felină. Piesele grele sunt OK. Căpitanul Cristi Chivu s-a antrenat cot la cot alături de ceilalți coechipieri, directorul general al FRF Ionuț Lupescu s-a băgat și el la joc, iar Lobonț a „pătimit" cel mai mult pe final: a pierdut un pariu și a trecut la flotări! Ajuns mai târziu la Constanța, Adrian Mutu s-a antrenat separat. Lăudat de presa din Italia, care îl prezintă ca pe stăpânul Florenței, „Briliantul" a exersat câteva șuturi la poartă, a discutat cu secundul Boldici, a intrat pe mâna preparatorului fizic, iar după jumătate de ceas a plecat la cabine. Încărcătură maximă și pentru Florin Bratu, atacantul care își dorește să prindă, sâmbătă, meciul vieții. „Sincer, nu mă așteptam la această convocare, dar mă bucur că selecționerul are încredere în mine. Dacă voi intra în teren, promit să dau gol. Îmi doresc mult ca România să câștige și să se califice la Europene", a spus „Bratone".