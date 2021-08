Adam Nemec a dezvăluit, în presa din țara natală, de ce a refuzat oferta de la FCSB pentru a semna cu FC Voluntari

Adam Nemec (35 de ani) și-a încheiat în această vară aventura la Dinamo și a semnat cu FC Voluntari. Atacantul slovac a dezvăluit care au fost motivele pentru care a ales să semneze cu FC Voluntari, în ciuda faptului că a avut ofertă și de la vicecampioana României: Gigi Becali și distanța până la baza de pregătire."Voluntari a fost prima opțiune pentru mine, din mai multe motive. Președintele de acolo a fost la Dinamo înainte, deci ne cunoșteam. Am vorbit cu el, i-am spus că sunt liber și mi-a făcut imediat o ofertă. În același timp, am vrut să rămân în București. Nu am vrut să ne mutăm și este minunat că mi-am găsit echipă aici. Am 5-6 kilometri de la acasă la baza de antrenament, adică vreo 10 minute de mers cu mașina.Am semnat pe un an, cu opțiune de prelungire pe încă unul, ceea ce este excelent la vârsta mea. Sunt fericit că s-a terminat așa, pentru că îmi doream să mai joc. Condițiile din România sunt chiar decente. Am fost sunat și de FCSB. E un patron mai special acolo și, pe lângă asta, aș fi făcut o oră și jumătate până la antrenament, trebuie să străbat tot orașul.", a afirmat Nemec, în presa slovacă.