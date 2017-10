ACUZE GRAVE la adresa CLEMENŢEI GARABET. Războiul mocneşte!

Conflict în curtea CS Farul

ACUZE GRAVE la adresa CLEMENȚEI GARABET. Războiul mocnește!

Săptămâna trecută, Ana-Andreea Avramiuc, mama gimnastei în vârstă de 12 ani Alina-Andreea Avramiuc, a depus o plângere la Secția 3 a Poliției Constanța, în care o acuză pe antrenoarea Clemența Garabet, de la CS Farul, că i-ar fi agresat fiica în timpul antrenamentelor.Alina-Andreea Avramiuc, sportiva care face subiectul acțiunii, este legitimată la Clubul Sportiv Farul Constanța din anul 2006, la secția de gimnastică artistică a grupei coordonate de Camelia Voinea și antrenorii Olimpia Popa, Gabi Păun, Florin Uzum.Miercuri, 27 martie, în timpul antrenamentelor de la Complexul Sportiv Tomis, a fost chemată poliția de către unul din antrenorii grupei Cameliei Voinea, după ce Alina-Andreea Avramiuc ar fi fost agresată de Clemența Garabet - antrenoare de la o altă grupă a Farului, în timp ce sportiva efectua un element.„Fiica mea a încercat să o evite pe doamna Garabet, schimbându-și direcția de execuție chiar în timpul elementului, dar doamna Garabet s-a deplasat pe aceeași direcție, intenționat, iar fiica mea, nereușind să se ferească, a fost împinsă, lovită și trântită la pământ de doamna Garabet, fapt foarte periculos în acest sport, ce s-ar fi putut solda cu consecințe foarte grave pentru fiica mea. Din fericire, consecințele au fost minore, adică o lovitură ușoară la nas însoțită de o înroșire a locului respectiv ce a persistat câteva ore”, a declarat mama fetiței, Ana-Andreea Avramiuc, care spune că a depus plângere la Secția 3 a Poliției Constanța, a trimis sesizări la direcțiunea CS Farul, Federația Română de Gimnastică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, semnată de mai mulți părinți nemulțumiți ai gimnastelor Farului.Contactată de redacția „Cuget Liber”, conducerea CS Farul a declarat că se vor lua măsuri în cazul în care vor fi găsiți vinovați.„A fost un incident pe care îl regret din tot sufletul. Dacă se va dovedi că a greșit, se vor lua măsuri. M-am săturat de atâtea conflicte. Vom studia problema. Dacă cineva a greșit, trebuie să plătească. Regret că se întâmplă asemenea lucruri”, a declarat directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu.„Vino repede, că au bătut-o pe Alina!”Antrenoarea gimnastei de 12 ani, Camelia Voinea, nu s-a aflat la fața locului în momentul în care s-a întâmplat incidentul, astfel că am încercat să-i contactăm pe cei care au fost martori, respectiv Olimpia Popa, care nu a fost de găsit pentru declarații, și Florin Uzum, care ne-a spus însă că va da explicații doar în prezența Cameliei Voinea.„În acea zi, nu eram la sală. Erau doar colegii mei. Am ajuns ulterior, după ce primisem un telefon de la colegii mei, care mi-au spus: «Vino repede Cami! Vino repede că au bătut-o pe Alina!». Am intrat în panică, m-am speriat și m-am dus la sală. A venit poliția și mămica copilului. S-au luat declarații. Dânsa (n.r. - Clemența Garabet) nu va recunoaște nimic, pentru că îi stă în caracter să nu recunoască. Nu este pentru prima dată când face un asemenea lucru. Lovitura a fost produsă în mod intenționat, probabil din invidie că fata pleacă la concursuri. Sunt copii buni în această grupă. A făcut-o din răutate. Sunt lucruri care s-au mai întâmplat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenoarea Alinei, Camelia Voinea.Aleargă după copii cu telefonul…Conform declarațiilor Cameliei Voinea, antrenoarea Clemența Garabet se manifestă într-un mod ciudat și abuziv la antrenamente.„Aleargă după copii cu telefonul în mână și le spune: «Hai! Intrați în mine!». Și copiii o feresc. Este ceva de nedescris. Mai are puțin și iese la pensie. Nu înțeleg de ce n-ar vrea liniște. Nu respectă programul, mereu ajunge înainte cu o oră și provoacă tot felul de nereguli”, ne-a mai spus Camelia Voinea.Antrenoarea neagă acuzațiileClemența Garabet, care a făcut echipă la Farul cu soții Nicolai - antrenori ai lotului național de la Onești, neagă acuzațiile aduse, tratând totul ca pe o înscenare menită să o îndepărteze din gimnastică.„Nu este nimic adevărat. Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Vor să ducă copilul la medic legist pentru că i-am strâmbat nasul, însă el este filmat de mine, nu are nimic. Am început deja să strâng declarații de la antrenori și părinți. Conflictul a fost interpretat așa cum au vrut ei, mai ales de Camelia Voinea, care nici nu a fost în sală la momentul incidentului. Ei (n.r. - antrenorii celeilalte grupe) au instigat copiii lor să dea peste copiii noștri, care făceau antrenament. Mama acestei copile a fost manipulată. Dacă acești antrenori vor să mă îndepărteze, de ce nu au curaj să facă ei plângere? Vor să-mi ia dreptul de a arbitra, când eu am luat cursul internațional cu excelent”, a declarat Clemența Garabet.Conflict născut din… prea puțin spațiu de antrenamentNeînțelegerile dintre cele două grupe de gimnastică ale CS Farul datează de mai mulți ani, iar principalul motiv este faptul că, de multe ori, cele două grupe trebuie să împartă o sală de antrenament mult prea mică pentru volumul existent de sportivi.„Conflictul în cadrul secției s-a născut din cauză că sala de gimnastică este extraordinar de mică, neîncăpătoare. Suntem mulți pasionați care vrem să facem gimnastică. Ea (n.r. - Camelia Voinea) împroașcă cu noroi și va afecta cel mai mult imaginea gimnasticii constănțene. Noi am avut rezultate și am încercat să ținem ștacheta sus pe plan internațional. Este urât ceea ce se întâmplă, pentru niște neîmpliniri ale acestor antrenori, care încearcă să-mi facă rău și să mă scoată la pensie”, a adăugat Clemența Garabet.