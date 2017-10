România - Norvegia 24-25, la Campionatul Mondial de handbal feminin

Acum am pierdut, dar ne revedem în finală!

Reprezentativa feminină de handbal a României a suferit, ieri, la Suzhou, prima înfrângere la Campionatul Mondial: 24-25 (12-14) cu Norvegia, campioană olimpică și europeană, în ultimul meci al tricolorelor din Grupa C preliminară. Posibila finală a Mondialului din China s-a derulat în devans, între România și Norvegia, o confruntare care a adunat cei mai mulți spectatori la un meci din Grupa C - aproximativ 2.000. Așa cum era de așteptat, partida a debutat echilibrat (2-2, min. 5), cu un plus pentru tricolore în faza defensivă. Din păcate, în ciuda paradelor senzaționale ale portarului Paula Ungureanu, româncele n-au reușit să se desprindă pe tabelă. Din contră, au cedat inițiativa și Norvegia a luat avans de cinci goluri (14-9, min. 16), dar, până la pauză, echipa noastră a redus din handicap, 12-14. În repriza a doua, România a egalat la 20, însă jucătoarele nordice, sprijinite discret de brigada de arbitri, s-au descurcat mai bine în ultimele zece minute. Carmen Amariei a mai egalat o dată, 24-24 în min. 59, Norvegia a marcat la ultimul atac, 25-24, iar tricolorele au ratat șansa de scoate remiza. Pentru România, au marcat Cristina Neagu (9), C. Amariei (6), Narcisa Lecușanu (4), Cristina Vărzaru (3) și Ramona Maier (2). Naționala lui Radu Voina a încheiat Grupa C preliminară pe locul secund, cu opt puncte, după Norvegia (10 p), dar s-a calificat în Grupa principală II, unde adversare vor fi Spania, Coreea de Sud și China. Tricolorele vor susține primul meci din această fază a CM, sâmbătă, în compania selecționatei țării gazdă. *** „Fetele au știut datele tactice, poate s-au grăbit în atac și nu au fost inspirate la finalizare. Sunt convins că antrenorii și fetele știau tactic cum trebuie abordat meciul cu Norvegia. Am avut o poartă extraordinară. Mai departe, putem obține victorii în grupa principală și ne putem păstra șansele de a accede cât mai sus la CM”, a declarat fostul secund al naționalei, Dumitru Muși, directorul adjunct al CSS 1 Constanța. *** „Șansele pentru semifinale rămân aceleași, numai că intrăm pe un teren mai puțin circulabil. Suntem obligați să câștigăm toate partidele. Nu trebuie să transformăm în tragedie această înfrângere, să nu uităm cine este Norvegia. Am certitudinea că acest meci se va mai desfășura o dată, în finala mare a Campionatului Mondial”, a spus președintele FRH, Cristian Gațu.