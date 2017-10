ACS Tomitanii Constanţa, înscrisă în Divizia A la rugby

1

Bravo, dar...

...cum ramine cu numele (si brandul ) Farul ? Parca anul trecut cind au evoluat Rechinii in Divizia A se discuta ca Tomitanii vor evolua sub culorile (si numele) de Farul, pentru a continua traditia (si palmaresul) acestui club si a nu permite disparitia lui (asa cum s-a intimplat cu alte echipe, si cum pare sa se intimple, din pacate, cu echipa de fotbal). Nu credeti ca ar fi mai indicat sa se evolueze sub aceasta denumire, mult mai cunoscuta, respectata si apreciata la nivel national (si chiar si international) ? Chiar nu se poate face ceva ca un oras cum este Constanta sa aiba in continuare ca reprezentanta in rugby echipa (si clubul) Farul ? Sper sa se gaseasca o solutie pozitiva in acest sens. Mult succes cu acest proiect!