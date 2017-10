ACS Frontiera Tomis Constanţa va participa la Cupa Regelui la oină

ACS Frontiera Tomis Constanța va participa la Cupa Regelui la oină

Ştire online publicată Miercuri, 04 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Conform tradiției din ultimii ani, la începutul lunii mai, oina revine în București prin organizarea uneia dintre cele mai importante competiții, și anume Cupa Regelui, întrecere ajunsă la ediția a IV-a.Evenimentul este organizat de Federația Română de Oină, sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Regelui Mihai I, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului și ACS Straja București, și se va desfășura, în zilele de 6 și 7 mai, pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” din București.La startul acesteia vor lua parte patru echipe din țară: ACS Straja București, ACS Frontiera Tomis Constanța, CS Energia Râmnicelu Buzău și CS Politehnica Cluj.Competiția va avea un nou format menit să stimuleze echipele în toate întrecerile de oină din România. În acest an, pe lângă câștigătoarele Cupei României și a Campionatului Național, vor mai participa învin-gătoarea din Cupa Satelor și cea a trofeului Fair-play. Capi de serie vor fi finalistele anului trecut, ACS Straja București și ACS Frontiera Tomis Constanța. Vineri, se vor juca meciu-rile semifinale, iar sâmbătă, se vor disputa cele două finale.Președintele Federației Române de Oină, constănțeanul Nicolae Dobre, speră ca vremea să nu afecteze prea mult buna desfășurare a competiției.„Din păcate, timpul este foarte scurt, iar condițiile meteo nu țin cu noi. Se anunță o prognoză cu vreme ploioasă la București în aceste zile. Cu siguranță va fi afectat și numărul de spectatori ce vor veni să vadă meciurile de oină. Nici regulamentul nu permite des-fășurarea partidelor pe o vreme atât de potrivnică. Dar sper să ne descurcăm și cu condițiile meteo. Ca nivel de joc, nu va fi cel mai înalt, deoarece este prima com-petiție din acest sezon, iar forma sportivă nu este la capacitate maximă. Cred că ambiția va com-pensa cu succes toate aceste impedimente și vom reuși să facem o propagandă frumoasă oinei. Am vrea să mulțumim Ministerului Tineretului și Sportului pentru faptul că ne-a pus la dispoziție terenul de joc”, a declarat președintele Dobre.În perioada 26-29 mai, la Buzău, va avea loc Campionatul Național de seniori.„S-a revenit la sistemul cu play-off, deci vom avea un sezon regulat, din care cele mai bune patru echipe vor participa la cele două turnee play-off, care vor avea loc în județele Alba și Călărași”, a completat Nicolae Dobre.