"Aceşti copii fantastici au nevoie de atenţie. Pe Samara am pierdut-o…"

Viorel Filimon, declarații după succesul din Luxemburg:

"Acești copii fantastici au nevoie de atenție. Pe Samara am pierdut-o…"

Antrenorul echipei naționale feminine de tenis de masă a României, constănțeanul Viorel Filimon, s-a întors în țară, luni seară, fără fetele de aur, care au ales să zboare direct spre cluburile din afara Europei la care sunt legitimate. În stilul caracteristic, Filimon nu debordează de entuziasm și rămâne ancorat în realitate, în problemele existente ale sportului pe care îl păstorește de o viață întreagă.„Luni, am ajuns în țară, iar în această dimineață (n.r. - marți), am fost prezent la antrenamentele celor mici. A fost frumos ce s-a întâmplat în Luxemburg, dar nu avem timp să sărbătorim. La Constanța, treaba nu se termină niciodată. M-am resemnat cu gândul că am putea fi apreciați mai mult, la noi acasă, de oamenii care pot face ceva pentru acest sport. Nu Filimon are nevoie de atenție, ci acești copii fantastici, care cred în visul lor. Pe Eliza Samara am pierdut-o deja. Sper ca acest lucru să nu se mai întâmple, fiindcă avem o serie de copii talentați, care abia așteaptă să atace titlurile continentale”, a declarat Viorel Filimon, cel care se ocupă și de secția de tenis de masă de la CS Farul Constanța.Echipa feminină de tenis de masă a României a cucerit, duminică, medaliile de aur la Campionatele Europene din Luxemburg, după ce a învins în finală Germania, cu scorul de 3-2. Punctele României au fost aduse de Daniela Dodean Monteiro, Elizabeta Samara și Bernadette Szocs. Acesta este cel de-al patrulea titlu european pe echipe la feminin pentru România, după cele din 1992 (Stuttgart), 2002 (Zagreb) și 2005 (Aarhus).Victoria nu este o surpriză pentru Viorel Filimon, conștient de valoarea elevelor sale. Tehnicianul s-a temut foarte mult de factorul psihologic, acolo unde româncele au clacat în ultimele competiții.„Am câștigat Campionatul European bătând Germania cu două chinezoaice în lot. Presiunea a fost foarte mare, Dana (n.r. - Daniela Dodean Monteiro) a jucat ultimele schimburi de mingi ca la carte și astfel ne-am îndeplinit visul de mult așteptat. Au fost sentimente de bucurie, de satisfacție și de împlinire. Ideea de la început a fost că mergem acolo să câștigăm, pentru că ne-am maturizat. Medalia o așteptam, problema era strălucirea ei. Voiam să fie aur, pentru că pierdusem deja 6-7 finale până acum. Surpriză nu este, noi ne așteptam”, a declarat antrenorul.În acest moment, la Constanța se pregătește Cristian Pletea - cel mai bun junior din Europa, Elena Zaharia - una din cele mai valoroase cadete din lume, Camelia Mitrofan - multiplă medaliată național sau Mihaela Plăeașu - multiplă medaliată în competițiile naționale și internaționale, și mulți alți tineri gata să le calce pe urme.