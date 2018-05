Academia Hagi organizează cea de-a şasea ediţie a turneului Dolphin Cup

Academia Hagi organizează cea de-a șasea ediție a turneului Dolphin Cup

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” va organiza în acest an cea de-a 6-a ediție a competiției Dolphin Cup. Turneul se va desfășura în trei perioade pentru șase categorii de vârstă, după cum urmează: 18-20 mai: categoriile 2006 (7+1) și 2007 (6+1); 25-27 mai: categoria 2005 (8+1); 15-17 iunie: categoriile 2008 (6+1), 2009 (6+1) și 2010 (4+1).Echipele participante la ediția a 6-a Dolphin Cup: categoria 2005 (25-27 mai): FC Viitorul, Prosport Academy București, Luceafărul Brăila, Prosport Focșani, Didi Iași, FC Bacău, Mircea Eliade București, Corona Brașov; categoria 2006 (18-20 mai): FC Viitorul, Prosport Academy București, Victoria Delta Tulcea, Interstar Sibiu, Luceafărul Brăila, Zimbru Chișinău, CSM Focșani, CSA Steaua, New Stars București, Kinder Târgoviște, Corona Brașov, Isport Rm. Vâlcea; categoria 2007 (18-20 mai): FC Viitorul, Dinamo București, New Star București, Ilie Oană București, Interstar Sibiu, Prosport Focșani, Inizio București, Concordia Chiajna, FCSB, Zimbru Chișinău, Cautis București, Luceafărul Brăila; categoria 2008 (15-17 iunie): lista echipelor participante se va definitiva la începutul lunii iunie; categoria 2009 (15-17 iunie): lista echipelor participante se va definitiva la începutul lunii iunie; categoria 2010 (15-17 iunie): lista echipelor participante se va definitiva la începutul lunii iunie.