Academia "Hagi", lecţie de viitor: "Educaţia este la fel de importantă ca şi fotbalul"

Academia "Hagi", lecție de viitor: "Educația este la fel de importantă ca și fotbalul"

Comisia Tehnică a Federației Române de fotbal a decis ca 90 de minute din timpul juniorilor convocați la loturile naționale și aflați în stagiile de pregătire să fie dedicate, zilnic, studiului și temelor pentru școală, informează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal (FRF).Decizia a venit în urma unei propuneri a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, ce îi viza doar pe sportivii acesteia aflați la loturile naționale. În cadrul Academiei, acest program de studiu este implementat la toate grupele, indiferent de vârstă, încă de la înființarea sa, din anul 2009.„A fost o propunere pe care am lansat-o încă de la sfârșitul anului trecut, însă acum la începutul anului am făcut o solicitare scrisă așa cum ni s-a recomandat. Am solicitat integrarea unui program de studiu, în primul rând, pentru sportivii noștri, pentru că noi avem acest lucru în cadrul Academiei și dorim ca ei să nu piardă din materie sau să rămână în urmă cu temele. Pentru noi, educația este la fel de importantă ca și performanța fotbalistică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Academiei, Paul Peniu.În scrisoare adresată Federației, pe care Academia ne-a pus-o la dispoziție, este menționat faptul că: „…instituția noastră (n.r. Academia), ca formatoare de tineri are o responsabilitate mărită privind educația școlară a jucătorilor noștri datorită faptului că mulți dintre ei sunt departe de familiile lor, prin urmare suntem moralmente obligați să acordăm o mare atenție acestui aspect”.Problema pe care a mai ridicat-o conducerea Academiei de fotbal în această scrisoare, vizează reprezentativa U17, care are un program încărcat: „Având în vedere aceste aspecte, devine evident că programul de pregătire, meciuri amicale și oficiale a echipelor naționale de juniori, cu stagii de pregătire de 3, 7 sau 11 zile pe lună sau chiar mai des «în cazul U17 remarcăm un număr de 51 de zile de pregătire, meciuri amicale și oficiale în 2 œ luni, rezultând de aici un număr de 33 zile de absență de la cursuri în acest interval!» fac imposibil demersul nostru de a eficientiza procesul de pregătire școlară a jucătorilor noștri. Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” va susține chiar și în aceste condiții programele dvs. de pregătire și meciuri”. În urma acestei propuneri, Comisia Tehnică a FRF a decis, la sfârșitul lunii trecute, să introducă 90 de minute de studiu în programul fotbaliștilor aflați în stagiile de pregătire.Program de studiu, inclus tuturor reprezentativelorSelecționata U17 a României, care se află în această perioadă în cantonamentul din Antalya, va fi prima care va beneficia de cele 90 de minute pentru teme. Conform site-ului oficial al Federației Române de Fotbal (FRF) activitatea de studiu va deveni o practică obișnuită în toate cantonamentele selecționatelor de juniori. Juniorii vor avea parte de ore de studiu ca și în timpul unei săptămâni de școală: 5 zile de studiu și două zile libere, dar în ziua meciurilor, programul de teme va lipsi. În lotul U17 al României, Academia are un număr de opt jucători: Tiberiu Căpușă, Andrei Vlădescu, Virgil Ghiță, Kilyen Szabolcs, Carlo Casap, Ianis Hagi, Andrei Ciobanu și Florin Coman. „Tricolorii” se pregătesc pentru Turul de Elită, ultimul înaintea Campionatului European, care va avea loc în luna martie. „Reprezentativa U17 se pregătește pentru turneul final, iar sportivii noștri care se află la lot au lipsit destul de mult. Noi ținem în permanență legătura cu școala și știm cât de importantă este prezența elevului la ore, iar dacă ei nu pot fi la cursuri, măcar să nu întrerupă temele. Am avut rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat până acum și dorim să menținem ștacheta sus. Noi ne bucurăm că Federația este la unison cu ideile noastre”, a mai adăugat Peniu.Începând cu luna ianuarie, membrii selecționatei U17 au beneficiat și de cursuri de psihologie sportivă, cursuri de limba engleză și cursuri de comunicare cu presa.