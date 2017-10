Academia de fotbal „Gheorghe Hagi“, Ajax-ul de la malul mării

Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, și-a prezentat, ieri, proiectul Academiei de fotbal care îi poartă numele. Investiția este de ordinul milioanelor de euro, iar modelul urmat este unul de succes - Ajax Amsterdam. Cel mai mare proiect destinat copiilor și juniorilor din Europa de Est prinde contur la Constanța, unde Gheorghe Hagi va construi Academia de fotbal. „Regele” nu a uitat de unde a plecat și va oferi tinerilor jucători condiții de cinci stele. „Mi-am dorit să deschid această academie, pe care o consider o alternativă pentru copii și juniori, segment de care trebuie să avem mare grijă. Am ales să mă implic în proiect, pentru că, atunci când lucrezi cu tineri, succesul este asigurat. Numai în timp poți crea ceva durabil și de aceea numele de cod al proiectului este TTT, adică Timp, Tineri, Talent”, a declarat, ieri, în cadrul conferinței de presă organizate la Hotel Yaki din Mamaia, Gheorghe Hagi. Fostul căpitan al naționalei a prezentat apoi structura academiei și a explicat motivul pentru care a ales ca locație orașul de la malul mării. „Am ales Constanța, pentru că aici m-am născut. Este o zonă cu potențial uriaș. Îmi doresc ca, până în 2011, academia să fie funcțională. Suprafața totală este de 6,9 hectare, pe care vor fi construite nouă terenuri și trei corpuri de clădiri”, a explicat Hagi. După toate estimările, valoarea investiției este de circa zece milioane de euro, dar, după cum apreciază „creierul” proiectului, „nimic nu e mult când e vorba de copii”. Scopul principal al academiei îl reprezintă inițierea, formarea și perfecționarea juniorilor, pregătirea lor pentru competițiile interne și internaționale, dar la fel de importante sunt acțiunile destinate comunității și promovarea sportului ca mod de viață sănătos. Academia va avea trei nivele de pregătire, pe secțiuni de vârstă: 7-9 ani (trei grupe a câte maximum 50 de copii), 10-12 ani (o grupă de elită de 25 de copii și o alta tot de 25, care vor continua plătind o taxă) și 13-18 ani (66 de copii, care intră în regim comun de pregătire, masă, casă, școală). La intrarea în academie, copiii vor plăti o taxă de 150 de lei, dar vor primi echipament personalizat. Copiii cu părinți care au un venit mediu sub 1.200 lei nu vor plăti taxa, ea va fi suportată de Fundația „Gheorghe Hagi”. „Regele” a dezvăluit și ce sisteme de joc vor învăța micii fotbaliști la academia sa: „Vom implementa copiilor jocul ofensiv, astfel că vor învăța doar trei sisteme de joc: 4-3-3, 3-4-3, 4-3-2-1”. O carieră marcată de Johan Cruyff Gheorghe Hagi a mărturisit că, atunci când a gândit proiectul, s-a inspirat din modelul de mare succes al Ajax-ului Amsterdam. „Am crescut cu Johan Cruyff - idolul meu, ca jucător și antrenor - și cu Olanda, era normal să ne inspirăm de la un club care produce efectiv cei mai mulți jucători din lume. Încercăm să împrumutăm lucruri de acolo, pe care să le adaptăm societății românești. Tinerii trebuie să aibă talent, pentru că, dacă nu ai talent, nu poți face performanță. Proiectul este de viitor și sper să avem un succes foarte mare. Vreau ca jucătorii noștri să aibă personalitate, le vom implementa mentalitatea de învingători, trebuie să fie cei mai buni”, a spus Hagi. Viitorul Constanța va juca în Liga a III-a Hagi a declarat că jucătorii de la academia sa nu vor susține probe la echipele la care vor fi vânduți: „Jucătorul își va alege destinul, dar manageri vom fi noi, dacă vor dori asta, și cred că vor dori. Vom încerca să alegem ceea ce e mai bun pentru ei. Academia va avea și o echipă de Liga a III-a, care se va numi Viitorul Constanța, unde vor activa cei mai buni juniori. Pun presiune pe antrenorul Guda și obiectivul din primul an va fi promovarea în eșalonul secund. Până în vară, suntem în formare, apoi vom intra în competiții”. Academia beneficiază deja de trei autocare, unul mare, precum cel al Bayern-ului Munchen, și două mai mici, toate oferite de Bavaria Motors, partener în proiect. 60 de persoane fac parte din organigrama academiei, funcția de președinte al clubului revenindu-i lui Pavel Peniu.