Absenţe de marcă! HC Dobrogea Sud, fără Chikovani şi Şandru la debutul în Cupa României

Marţi, 25 mai, echipa constănţeană va juca direct în optimile de finală, contra celor de la CS Magnum Botoşani, care au învins, cu scorul de 37-30 (17-14), pe Universitatea Craiova, într-o partidă contând pentru turul întâi al competiţiei.





Din păcate, accidentările suferite la ultimul turneu al Ligii Naţionale au fost destul de serioase în cazul interului stânga Irakli Chikovani şi a centrului Ciprian Şandru, jucători care vor rata, cu siguranţă, primul meci. Dacă se va respecta calculul hârtiei, echipa constănţeană va avansa în sferturile de finală, iar joi, 27 mai, va juca fie cu SCM Poli Timişoara, fie cu HC Buzău, pentru un loc în turneul Final Four.





„Chikovani şi Şandru nu au făcut antrenamente. Fără ei, va fi foarte greu să ducem patru meciuri consecutive. Sunt şanse să îi recuperăm până la Final Four, acesta este obiectivul nostru. Să vedem dacă va fi Timişoara sau Buzău. Cu Buzău, la ultimul meci din campionat, am câștigat chiar şi fără Ilie, Chikovani şi Şandru. Am găsit soluţii. Trebuie să intrăm în Final Four”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul Djordje Cirkovic.





SCM Poli Timişoara s-a despărţit cu scandal de antrenorul Vlad Caba, după clasarea echipei pe locul nouă în campionat, iar interimar a fost numit Attila Horvath.





Turneul Final Four se va desfășura în week-end-ul 29-30 mai, la Sala Polivalentă din Bucureşti. Meciurile preliminare vor avea loc în sălile Dinamo, Rapid şi Apollo.





Iată câteva rezultate înregistrate în partidele din turul întâi al Cupei României: CSU din Suceava - CSU Poli Timişoara 41-19, CSM Alexandria - CSM Oradea 42-33.



XXX





Clubul HC Dobrogea Sud a transmis un mesaj de condoleanţe familiei Humet, după ce soţia fostului handbalist al Constanţei Javier Humet a încetat din viaţă.





„Suntem alături de fostul nostru jucător Javier Humet, care trece prin momente cumplite după pierderea soţiei sale, Ana Ayda.



În faţa unei asemenea tragedii, nu putem face nimic, decât să ne rugăm pentru Ana şi pentru familia rămasă îndoliată.



Din toată inima, familia HCDS îţi transmite putere, Javier. Dumnezeu să o odihnească!”, au transmis reprezentanţii HC Dobrogea Sud.





Soţia handbalistului Javier Humet, Ana Ayda, s-a stins din viaţă la secţia de terapie intensivă a Spitalului Floreasca din Bucureşti. Aceasta a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu opt zile, care în final, i-a fost fatal.





După o săptămână de antrenamente la Sala Sporturilor, handbaliştii de la HC Dobrogea Sud au plecat luni, 24 mai, la ora 16.30, spre Bucureşti.