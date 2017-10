ABC-ul rugby-ului se învaţă la Oval 5

Turneu de beach-rugby pe plaja din Mamaia

ABC-ul rugby-ului se învață la Oval 5

Săptămână importantă pentru tinerii jucători de rugby care iau parte la Oval 5, un super-turneu ce se desfășoară pe plaja din Mamaia, în zona Melody. 15 echipe se întrec în această competiție, structurată pe două secțiuni: Under 14: CS Ovidiu, Școala Valu lui Traian, Școala Nicolae Bălcescu, Selecționata Constanța, RC Flamingo București, CSM București I, CSM București II, RC Pantelimon; Under 12: CS Cleopatra Mamaia, Fortuna Constanța, Școala Limanu, Școala 2 Mai, CSM București, RC Flamingo Bucu-rești, RC Pantelimon. Turneul este organizat de Asociația Municipală de Rugby București, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, Direcția pentru Sport a Județului Constanța, Asociația Județeană de Rugby Constanța și CS Cleopatra Mamaia. „Nu puteam refuza oferta de a ne implica în organizarea primului turneu oficial de rugby pe plajă din România. Când am fost aleasă membru al Biroului Federal al FRR, am promis să ajut rugby-ul constănțean și mă țin de cuvânt, mai ales că acest sport are șanse de a deveni, peste câțiva ani, disciplină olimpică”, a declarat, în cadrul conferinței de presă organizate la Tequila Summer Club din Mamaia (concept by Vansses), Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța. „Rugby-ul este un mijloc de educație și felicit asociația bucureșteană pentru această inițiativă. Acești copii deprind tainele unui sport extraordinar de frumos și nu se știe niciodată de unde răsar marile talente”, a spus Florian Constantin, președintele AJR Constanța. Festivitatea de premiere, în pauza meciului Farul - Steaua Iată și rezultatele înregistrate în partidele de ieri: Under 14: RC Pantelimon - Școala Valu lui Traian 6-1, CSM București I - Școala Nicolae Bălcescu 5-2, RC Flamingo - CS Ovidiu 13-2, CSM București II - Selecționata Constanța s-a amâ-nat pentru astăzi; Under 12: RC Flamingo - Fortuna Constanța 12-4, Școala 2 Mai - CS Cleopatra Mamaia 6-3, CSM București - RC Pantelimon 0-10, Școala Limanu - Fortuna Constanța s-a amânat pentru astăzi. La sfârșitul săptămânii, la Constanța vor veni și conducătorii Federației Române de Rugby, pentru a urmări meciurile din fazele finale. Sâmbătă, 7 august, după disputarea ultimului joc pe nisip, componenții tuturor echipelor vor merge la stadionul de rugby din strada Primăverii, pentru a urmări meciul de Divizia Națională, dintre RCJ Farul și Steaua București. Organizatorii au decis ca, în pauza acestei par-tide, să aibă loc festivitatea de premiere a turneului Oval 5.