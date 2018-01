A plecat Dunca! Ioana Bran, noul ministru al Tineretului şi Sportului

A plecat Dunca! Ioana Bran, noul ministru al Tineretului și Sportului

Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, a anunțat, vineri, că a demisionat din funcție, după discuțiile cu președintele PSD, Liviu Dragnea.Dunca a fost pus în funcție la începutul lui 2017, iar până la finele anului, a oferit premieri, în 172 de ștate de plată, în valoare totală de 5,57 milioane de euro, provocând un scandal la nivel național datorită sumelor consistente acordate sporturilor neolimpice: 500.000 euro pentru tenis de picior, 700.000 euro pentru numeroasele federații de karate și arte marțiale, plus alți 320.000 euro doar la Kempo, 250.000 pentru taekwondo, 120.000 euro la dans sportiv, plus alte discipline precum radioamatorism, sambo, GO, modelism, powerlifting, culturism, ciclism sau șah - ce au totalizat alți 200.000 de euro.„Am luat decizia de a mă retrage din funcția de ministru al Tineretului și Sportului. A fost o experiență frumoasă și, deși am fost acceptat mai greu de lumea sportului, am descoperit o familie minunată care, deși mai are mult de construit, am încredere că va renaște. Pentru sportul și tineretul din România, îmi doresc ca orgoliile să dispară, să nu se mai facă discriminări, să se redescopere spiritul de fairplay”, a declarat Dunca.Locul său va fi preluat de către Ioana Bran (31 de ani), fiica unui prosper om de afaceri din Satu Mare, Ioan Bran, fostă secretară a Camerei Deputaților. Se pare că Ioana Bran a fost preferată înaintea Gabrielei Szabo, actualul director general al CSM București.