A murit Mihai Marina! Elena Frîncu rememorează anii ’80

Rromarlanul, un biped dizgratios - linge laba ce'l loveste

Ieri, in 'telegraful'-rabiat-mazaren, am gasit aceasta "stire" ce ar fi trebuit, ce'l mult, sa apara la mortuare, pentru a impresiona babele kustendilimance "cre(s)tin ortodocse". Am ezitat sa comentez despre starvul-anticrestin al celui ce a fost "Mihai Marina", ultimul burghez rosu satrap al IUDEtului Kustendge; burghez rosu numit de Ceausul-gaurit sa "conduca" IUDEtul, nu sa investeasca in sportul "orasului"-pestilenta orientala. In primul rand, sunt SURPINS de INDRAZNEALA kkpitalistilor kustendilimani, de a omagia antimemoria unui satrap "comunist"! Iata o mica parte din adevarul despre cel ce a fost bipedul-rabiat-ceausist, Mikhail Marinenko("Mihai Marina"). A fost fatat intr'un sat din Maramures, la origine fiind Rromarlan-Ucrainian. Dupa absolvirea scolii profesionale, fiindca nu'i placea munca, s'a repezit sa intre in randurile "armatei populare". Luat la armata, devotamentul-acerb fata de "partid si conducator", i'a fost rasplatit prin incadrarea in randul subofiterilor. Viitorului...stalp de nadejde al ceausismului, inaintat in constiinta fiu al boborului, nu i'a placut statutul de subofiter si, atras de "mirajul apararii patriei ceasusite", "studiind vartos" si dand din coate, a ajuns "ofitar superior" si locotenent-necracnitor al Ceausului-gaurit. A fost promovat "general maior" de catre Ceaus, trecut in rezerva si trimis a dicteze...democratia populara la malu marii. In pozitia de sef de judet, nu de primarabiat! Ca sef de IUDEt, ar fi trebuit sa...investeasca in tot IUDEtul, inclusiv in satele Romanilor. Ti'ai gasit! Pentru secretarul de "partid comunist" omagiat acum de catre kkpitalisti, satele erau populate de...sobolani(Elena Ceausescu dixit, la adresa Romanilor din satele fostei Romanii) ce trebuiau exterminati, pentru ca terenul pe care fiintau, sa fie...redat agriculturii. Neinspiratie abisala, ideea kkpitalistilor de a'l omagia pe cel ce, la Rascoala tinerilor si copiilor din Kustendge, a ORDONAT militaratilor sa traga in rasculati. DA! Mikhail Marinenko a pus tunurile pe copiii rasculati. Cand militaratii-ceausisti au intors pushcoacele impotriva Fuhrerului, Marinenko a fost CONVINS de catre rasculati, sa PRIMEASCA in dar doua tiruri cu bunuri de zeci de milioane de dolari si, insotit de SECURISTI, a ajuns in satul de bastina, scapand, astfel, de...furia "revolutionarului" Mazare ce, n'asa, precum Voikan Voikolevski, umbla cu pistolul mitraliera la sold, pe timpul Rascoalei. Se pare ca omagiatului nu i'a priit viata in satul natal, si s'a refugiat in Kolosvar unde, din constiinta patriotikk, a pus banii primiti la Revolutie si iubirea pentru fotbal, in slujba lui...Paszkanyi, cel mai bokkt Rromarlan proprietar de club de fotbal rromarlanesc, la care nu este angajat niciun "fotbalist"(majoritatea se drogheaza, astazi) Rromarlan, ci numai straini. --- Nu mi'as fi pierdut timpul, acum, cu antimemeoria unui CALAU burghez rosu, militarat ceausist! Dar, din nefericire pentru memoria mea, eroul kkpitalistilor kustendilimani, a FACUT parte din comandoul ce m'a alungat din Tara mea! In Octombrie, 1986, bizdicul-nebun ce reusise, cu ajutorul mafiei militarate din care face parte, sa ma umileasca si alunge de la meseria mea, a fost concediat de catre "partid" si trimis la munca de jos. A fost sfatuit de calaii din Tampitopole, sa ceara ajutorul...secretarului de partid "Mihai Marina"; "inimos" sportiv ce a reusit sa impresioneze "autoritatile" din Tampitopole, sa'l reinvesteasca pe bizdic in 'fonctia" fara de care nu putea...vegeta, boaita! Reusita lui Marinenko a durat numai pana in Iunie, 1987. Urmare curajului meu de a INFORMA strainatatea - Europa Libera si Vocea Americi -, despre crima bizdicilor militarati, cazul a ajuns la Ceaus, tavalugul dreptatii ajungandu'l si pe secretar. --- In Octombrie, 1988, tatal meu a decedat. La inmormantare, in satul pierdut in stepa misiana, a venit si...Omagiatul. Da! Pe linie de "partid". I'a guitzat mamei mele indoliate: "Mamaie, imi pare asa de rau de fiul matale. N'ar fi trebuit sa fuga din tara - cazul se rezolvase. Bizdicul-nebun m'a pacalit si pe mine, mamaie! Am intervenit pentru el, fara sa stiu cat de criminal era. Dar m'a iertat...Tovarasul." --- Aceste randuri vor fi parte din romanul "Ne'a acoperit gunoiul("uman"), Doamne Iisuse Christoase!"