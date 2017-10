A murit Liviu Andrei Cocos, băiatul pentru care rugbystii au lansat o campanie umanitară

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Liviu Andrei Cocoș, băiatul din Constanța bolnav de leucemie limfoblastică acută, pentru care rugbyștii au lansat, în 2015, o campanie umanitară, „Jucăm pentru Liviu Andrei“, a pierdut bătălia cu boala.Pe 5 decembrie 2015, pe stadionul „Mihai Naca“ din Constanța, a avut un triunghiular la rugby, la care au participat Rechinii Constanța, CS Năvodari și Tomitanii Constanța, ocazie cu care cei implicați în acțiune, dar și spectatorii și alți oameni cu suflet mare au contribuit cu bani ori cu alte produse de strictă necesitate pentru copil și mama sa.Un val de mesaje emoționante a invadat conturile de Facebook ale familiei și apropiaților lui Liviu:"Offf Doamne, s-a mai dus un ingeras la cer!!! Dumnezeu sa-l odihnească!""Oofff cata durereee Dumnezeu sa il odihnească in pace Condoleante familiei!!!""Viata a fost cruda cu tine, regret nespus ca nu am putut face mai mult!!!! RAMAS BUN COPIL NEVINOVAT SI SPER CA ODATA AJUNS LA INGERI SA TE POTI BUCURA SI TU IN LINISTE!!!! DUMNEZEU SA TE IERTE ANDREI!!!"„Adio, suflet blând și nevinovat! Nu te voi uita niciodată!“"Offff mare păcat. Copil minunat care nu a avut șansa să crească și sa-si trăiască viața."„Drum lin printre stele, îngeraș!“