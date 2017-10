A lăsat boxul pentru caricatură

După ce a încheiat conturile cu activitatea de performanță, fostul arbitru de box Suat Ibraim și-a descoperit o nouă pasiunea: cea a caricaturii. „Încă din copilărie, mi-a plăcut desenul, caricatura în special. După ce am terminat cu sportul, m-am ocupat mai mult de caricaturi, pe teme politice, mondene, economice etc. Umorul are un rol important în societatea românească, mai ales acum, când oamenii au cam uitat să mai râdă. În prezent, am în lucru o carte de profil, sper să găsesc sprijin și să o pot publica în curând”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Suat Ibraim.