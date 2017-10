A început spectacolul! Mamaia Idu Trophy, cel mai aşteptat turneu feminin din ţară

A început spectacolul! Mamaia Idu Trophy, cel mai așteptat turneu feminin din țară

Săptămâna aceasta, la TC Idu, se desfășoară turneul Mamaia Idu Trophy 2015, destinat doar categoriei feminine. Competiția este dotată cu premii în valoare de 25.000 de dolari.TC Idu închide acest sezon competițional cu cea de-a cincea ediția a turneului Mamaia Idu Trophy Comvex 2015, inclus în circuitul Pro ITF.În această vară, TC Idu a oferit un calendar competițional bogat, având evenimente pentru toate categoriile de vârstă, dar de departe cea mai interesantă fiind partida dintre România-Slovacia din cadrul Cupei Davis.„Vara aceasta a fost frumoasă și solicitantă. Ne bucurăm că am fost aleși gazda meciului de Cupa Davis. Am primit un feedback pozitiv. Acum iată încheiem sezonul cu un turneu destinat fetelor. Anul acesta avem o participare numeroasă a jucătoarelor din străină-tate”, a declarat Alina Idu, organizator al turneului, în cadrul unei conferințe de presă.La ediția din acest an participă sportive din 16 țări precum Argentina, Elveția, Israel, Olanda, Suedia etc.Ieri, au început meciurile de pe tabloul principal, unde s-au aflat 17 jucătoare românce. Principala favorită a turneului este Ana Bogdan (177 WTA). Surprizele au început să apară chiar după primele meciuri disputate. Două favorite au fost eliminate. Iată rezultatele partidelor de ieri dimineață: Raluca Șerban - Anastasiya Komardina (2) 1-6, 5-7; Nicoleta Dascălu - Antonia Lottner (7) 6-4, 6-2; Ioana Roșca - Conny Perrin (5) 3-6, 6-2, 7-6 (2), Irina Maria Bara - Alexandra Cadanțu (6) 3-6, 1-6.Competiția se desfășoară atât la simplu, cât și la dublu. Câștigătoarea de la simplu va primi 50 de puncte WTA și în timp ce finalista va primi 30 de puncte WTA. Același număr de puncte vor obține și echipele de la dublu.„Ne bucurăm că acest turneu a început să se înrădăcineze în calendarul sportivelor și că se simt bine aici. Pe termen lung, e foarte bine. A fost o surpriză să vedem că avem 17 românce pe tabloul principal și sperăm să avem câți mai mulți spectatori care să le susțină”, a adăugat Dan Niculae, superviser ITF.La conferință a participat și Emil Ionescu, reprezentantul Direcției Județene pentru Sport și Tineret.Partidele încep zilnic de la ora 10.00, iar intrarea spectatorilor este liberă. Finala de dublu este programată vineri, de la ora 17.00, iar cea de simplu, duminică, la 10.30.Iată rezultatele partidelor de ieri după amiază: Amra Sadikovic - Isabella Shinikova 6-3, 6-1; Diana Buzean/ Cristina Dinu - Sandra Klemenschits/ Antonia Lottner 6-4, 6-4; Nicoleta Dascălu/ Cristina Ene - Ramona Chivu/ Andrada Surdeanu 6-1, 6-0; Irina Maria Bara/ Cornelia Lister - Cristina Adamescu/ Julia Helbet 6-4, 6-1; Ana Mihăilă/ Ioana Roșca - Raluca Ciufrilă/ Mihaela Ghioca 6-1, 6-2; Conny Perrin/ Isabella Shinikova - Ana și Ioana Bogdan 6-0, 6-3; Alexandra Perper/ Anastasia Vdovenco - Daniela Ciobanu/ Camelia Hristea 6-3, 6-2; Anastasiya Komardina/ Sofia Shapatava - Simona Ionescu/ Gabriela Tataruș 6-1, 6-0; Xenia Knoll/ Amra Sadikovic -Raluca Șerban/ Oana Simion 6-4, 7-6 (1).